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Главная Мода Им пахнут чуть ли не все: самый популярный летний парфюм 2026 года

Им пахнут чуть ли не все: самый популярный летний парфюм 2026 года

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 19:30
Самый популярный парфюм летнего сезона: отличный выбор на 2026 год
Парфюм на лето. Коллаж: Новини.LIVE

Парфюм Nice Bergamote от Essential Parfums уже несколько сезонов подряд остается одним из самых заметных ароматов. Его часто выбирают те, кто любит чистое и свежее звучание, за которым большинство гонятся этим летом.

Новини.LIVE расскажет об этом парфюме подробнее.

Идеальный парфюм для теплого времени года

Над ароматом работал французский парфюмер Антуан Мезондье. В основу он положил калабрийский бергамот — яркий, сочный и очень естественный. Именно вокруг него строится вся композиция. Бергамот здесь не звучит резко, а наоборот создает ощущение чистоты, легкости и солнечного настроения.

Первые минуты после нанесения особенно приятны. Ощущается свежая цитрусовая волна, которую дополняют нежные цветочные акценты жасмина и розы. Благодаря этому аромат не кажется простым или одномерным. Со временем на передний план выходит иланг-иланг. Именно он придает композиции мягкость и легкое тепло. В его звучании можно уловить деликатную сладость и немного пряных оттенков, которые делают аромат более глубоким и интересным.

Финал получается спокойным и уютным. В базе сочетаются древесные ноты кедра и бобы тонка. Они смягчают яркий цитрусовый старт и оставляют на коже приятный, ненавязчивый шлейф.

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Nice Bergamote от Essential Parfums. Фото из социальных сетей

Отдельно стоит упомянуть об ингредиентах. Для создания композиции используются бобы тонка из Венесуэлы и спирт иланг-иланга с Коморских островов, полученный с соблюдением экологических стандартов. Такой подход помогает поддерживать местные природные ресурсы и производство сырья.

Nice Bergamote не имеет четкого деления на женский или мужской аромат. Он одинаково гармонично раскрывается на разной коже, поэтому давно стал универсальным выбором для тех, кто любит свежие и чистые композиции без излишней сладости.

Ранее мы писали о том, какие духи оценят женщины, для которых важна стойкость шлейфа. Такие ароматы не останутся незамеченными.

Также Новини.LIVE делились полезной подборкой парфюмов, которые подойдут женщинам в зрелом возрасте. После 50 лет стоит обращать внимание на особые ароматы.

аромат как выбрать парфюм летом лучшие духи
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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