Не все ароматы работают на вас: каких духов стоит избегать

Парфюмерия. Коллаж: Новини.LIVE

Аромат может многое рассказать о человеке еще до первого разговора. Именно поэтому к выбору духов стоит относиться не менее внимательно, чем к одежде или аксессуарам. Некоторые композиции, которые еще несколько лет назад были на пике популярности, сегодня способны произвести совершенно иное впечатление.

Новини.LIVE поделится советами по этому поводу.

Каких ароматов стоит избегать

Прежде всего стоит быть осторожными с слишком сладкими ароматами. Духи с ярко выраженными нотами карамели, сахарной ваты, ванили или шоколада многим кажутся уютными и приятными. Однако в реальной жизни такие запахи часто оказываются слишком насыщенными. Особенно в теплое время года они могут быстро надоесть как самой обладательнице аромата, так и окружающим.

Не менее противоречиво воспринимаются духи с резким синтетическим звучанием. Если аромат напоминает косметическое средство или бытовую химию, вряд ли он добавит образу привлекательности. Сегодня все больше людей отдают предпочтение другим композициям, в которых ноты звучат естественно и гармонично.

Отдельная категория — тяжелые восточные ароматы. Уд, насыщенный мускус, амбра и другие глубокие компоненты могут раскрываться очень красиво, но только при условии умеренного использования. В противном случае духи становятся слишком навязчивыми и буквально заполняют все пространство вокруг.

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Также не всегда уместны будут ароматы, которые оставляют слишком длинный и густой шлейф. Даже дорогие духи могут вызывать дискомфорт в общественном транспорте, офисе или кафе, если их нанесено слишком много.

Однако стоит учитывать и то, что универсального аромата, который понравился бы абсолютно всем, не существует. Но лучшее впечатление обычно производят духи, которые не пытаются привлечь к себе все внимание. Легкие, сбалансированные композиции часто звучат значительно дороже и элегантнее, чем самые яркие и сладкие новинки.

Ранее мы писали о том, какие бюджетные духи могут напоминать некоторые нишевые ароматы и пахнуть не хуже. Речь пойдет об ароматах с дорогим звучанием.

Также Новини.LIVE сообщали, на какие духи от Zara стоит обратить внимание. У них незабываемый шлейф.