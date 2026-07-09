Готовые образы на лето 2026 года: Надя Дорофеева показала 3 стильных наряда

Надя Дорофеева. Коллаж: Новини.LIVE

Украинская певица Надя Дорофеева в очередной раз показала, что для стильного летнего гардероба не нужны десятки разных вещей. В своем Instagram певица поделилась тремя образами, которые легко повторить и комбинировать между собой. Именно такой подход и называют капсульным гардеробом — когда каждая вещь работает сразу в нескольких сочетаниях.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Летние образы Нади Дорофеевой

Первый наряд привлекает внимание коротким платьем с длинными рукавами. Главный акцент здесь — мелкий цветочный принт на насыщенном красном фоне. Такие платья уже несколько сезонов не выходят из моды и этим летом снова остаются среди фаворитов. Они создают легкое романтическое настроение, но в то же время прекрасно подходят для повседневной жизни — от прогулки по городу до встречи с друзьями.

Красное платье с цветочным принтом. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Второй образ построен на комфорте. Дорофеева выбрала свободные бермуды, широкий ремень, простой топ и удобные вьетнамки. Дополняет образ вместительная сумка, в которую легко поместится все необходимое. Такой комплект выглядит непринужденно, но именно благодаря правильным деталям приобретает современный и продуманный вид. Это хороший вариант для активного дня, когда хочется чувствовать себя легко, но при этом выглядеть стильно.

Образ в стиле casual. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Третий наряд совсем другой по настроению. Певица сочетала длинное светлое платье простого кроя с объемным серым жакетом. Именно контраст между легкой тканью и массивным верхом делает образ более интересным. Завершают его черные босоножки через палец без каблука — минималистичные, универсальные и очень актуальные в этом сезоне.

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Платье-майка как основа образа певицы. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Все три образа разные, но их объединяет одна идея: простые вещи могут выглядеть эффектно, если правильно их сочетать. Именно поэтому капсульный гардероб остается одним из самых удобных решений на лето — меньше вещей, больше готовых комбинаций.

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