Готові образи на літо-2026: Надя Дорофєєва показала 3 стильні аутфіти

Надя Дорофєєва. Колаж: Новини.LIVE

Українська співачка Надя Дорофєєва вкотре показала, що для стильного літнього гардероба не потрібні десятки різних речей. У своєму Instagram співачка поділилася трьома образами, які легко повторити й комбінувати між собою. Саме такий підхід і називають капсульним гардеробом — коли кожна річ працює одразу в кількох поєднаннях.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Літні образи Наді Дорофєєвої

Перший аутфіт привертає увагу короткою сукнею з довгими рукавами. Головний акцент тут — дрібний квітковий принт на насиченому червоному тлі. Такі сукні вже кілька сезонів не виходять із моди й цього літа знову залишаються серед фаворитів. Вони мають легкий романтичний настрій, але водночас чудово пасують для щоденного носіння — від прогулянки містом до зустрічі з друзями.

Червона сукня з квітковим принтом. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Другий образ побудований на комфорті. Дорофєєва обрала вільні бермуди, широкий ремінь, простий верх і зручні в'єтнамки. Доповнює все містка сумка, у яку легко поміститься все необхідне. Такий комплект має невимушений вигляд, але саме завдяки правильним деталям має сучасний й продуманий вигляд. Це хороший варіант для активного дня, коли хочеться почуватися легко, але при цьому мати стильний вигляд.

Образ у стилі casual. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Третій аутфіт зовсім інший за настроєм. Співачка поєднала довгу світлу сукню простого крою з об'ємним сірим жакетом. Саме контраст між легкою тканиною та масивним верхом робить образ цікавішим. Завершують його чорні босоніжки через палець без підборів — мінімалістичні, універсальні й дуже доречні цього сезону.

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Сукня-майка як основа образу співачки. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Усі три образи різні, але їх об'єднує одна ідея: прості речі можуть мати ефектний вигляд, якщо правильно їх поєднати. Саме тому капсульний гардероб залишається одним із найзручніших рішень на літо — менше речей, більше готових комбінацій.

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