Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Новый аксессуар, который уже носят вместо ремней: чем он особенный

Новый аксессуар, который уже носят вместо ремней: чем он особенный

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 08:41
Пояса-цепочки снова в моде: почему модницы отказываются от ремней
Ремень в образах. Коллаж: Новини.LIVE

Новые мужские показы сезона весна-лето 2027 года в Милане и Париже еще раз подтвердили, что даже самые привычные вещи могут обрести совершенно новую жизнь. Дизайнеры все смелее экспериментируют с базовым гардеробом, и на этот раз в центре внимания неожиданно оказался ремень.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Если раньше он был сугубо практичной деталью, то теперь превратился в полноценное украшение. Наибольшее внимание привлекли ремни-цепочки, которые придают выразительность даже самому простому образу.

Ремни-цепочки в моде

Их показали в новой коллекции Celine. Для своего дебюта Майкл Райдер выбрал сдержанную одежду, но дополнил ее тонкими металлическими цепочками. Их носили с классическими джинсами и обычными майками, а отдельные модели украшали жемчужинами и маленькими декоративными элементами. Именно эти аксессуары стали главной деталью многих образов.

Тоненькі металеві ланцюжки в тренді
Celine. Фото из Vogue

Впрочем, на этом история не заканчивается. В Auralee сделали ставку на легкость и мелкие акценты. Там цепочки дополнили небольшими подвесками в виде фруктов, благодаря чему образы выглядели непринужденно и по-летнему. Sacai, напротив, предложил более смелый вариант. Бренд использовал широкие металлические ремни, которые сразу привлекали внимание и гармонично сочетались с однотонными темными комплектами.

Читайте также:
Сміливий варіант ременю
Sacai. Фото из Vogue

Подиумный тренд быстро подхватили и знаменитости. На мужском показе Louis Vuitton рэпер Асаке появился в обычной футболке и джинсах, но именно серебряный ремень-цепочка с жемчужинами сделал его образ незабываемым. Подобный прием использовала и Tyla. Певица сочетала корсет с джинсами, а завершила наряд многослойной цепочкой из золотых и серебряных элементов. В результате получился современный образ с легким оттенком моды начала 2000-х.

Багатошаровий ланцюжок в літніх образах
Tyla. Фото из Vogue

Похоже, ремни-цепочки снова возвращаются в список самых актуальных аксессуаров. Только на этот раз они выглядят гораздо изящнее и дороже, чем их версии начала 2000-х.

Ранее мы писали о том, какие смелые украшения будут востребованы в этом сезоне. Массивные кольца выглядят очень стильно, да и стилизовать их можно по-разному.

Также Новини.LIVE сообщали, какой летний аксессуар может стать достойной альтернативой некоторым вещам. Об их способах стилизации мы и рассказали в нашем материале.

аксессуары трендовые образы 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации