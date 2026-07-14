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Головна Мода Новий аксесуар, який уже носять замість ременів: чим він особливий

Новий аксесуар, який уже носять замість ременів: чим він особливий

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 08:41
Пояси-ланцюжки повернулися в моду: чому модниці відмовляються від ременів
Ремень в образах. Колаж: Новини.LIVE

Нові чоловічі покази сезону весна-літо 2027 у Мілані та Парижі ще раз підтвердили, що навіть найзвичніші речі можуть отримати зовсім інше життя. Дизайнери все сміливіше експериментують із базовим гардеробом, і цього разу в центрі уваги несподівано опинився ремінь.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Якщо раніше він був суто практичною деталлю, то тепер перетворився на повноцінну прикрасу. Найбільше уваги привернули ремені-ланцюжки, які додають навіть простому образу виразності.

Ремені-ланцюжки в моді

Їх показали в новій колекції Celine. Для свого дебюту Майкл Райдер обрав стриманий одяг, але доповнив його тонкими металевими ланцюжками. Їх носили з класичними джинсами та звичайними майками, а окремі моделі прикрашали перлинами й маленькими декоративними елементами. Саме ці аксесуари стали головною деталлю багатьох виходів.

Тоненькі металеві ланцюжки в тренді
Celine. Фото з Vogue

Втім, на цьому історія не закінчується. У Auralee зробили ставку на легкість і дрібні акценти. Там ланцюжки доповнили невеликими підвісками у вигляді фруктів, завдяки чому образи мали невимушений й літній вигляд. Sacai, навпаки, запропонував більш сміливий варіант. Бренд використав широкі металеві ремені, які одразу привертали увагу та гармонійно поєднувалися з однотонними темними комплектами.

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Сміливий варіант ременю
Sacai. Фото з Vogue

Подіумний тренд швидко підхопили й знаменитості. На чоловічому показі Louis Vuitton репер Асаке з'явився у звичайній футболці та джинсах, але саме срібний ремінь-ланцюжок із перлинами зробив його образ незабутнім. Подібний прийом використала й Tyla. Співачка поєднала корсет із джинсами, а завершила комплект багатошаровим ланцюжком із золотих і срібних елементів. У результаті вийшов сучасний образ із легким настроєм моди початку 2000-х.

Багатошаровий ланцюжок в літніх образах
Tyla. Фото з Vogue

Схоже, ремені-ланцюжки знову повертаються до списку найактуальніших аксесуарів. Тільки цього разу вони мають набагато витонченіший й дорожчий вигляд, ніж їхні версії з початку 2000-х.

Раніше ми писали про те, які сміливі прикраси будуть мати попит цього сезону. Масивні кільця мають дуже стильний вигляд, ще й можна їх цікаво обіграти.

Також Новини.LIVE повідомляли, який літній аксесуар може стати гідною альтернативою деяким речам. Про способи їх стилізації ми і розповіли в нашому матеріалі.

аксесуари трендові образи 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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