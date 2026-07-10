Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Balenciaga відродила одну з найвідоміших сумок 2000-х

Balenciaga відродила одну з найвідоміших сумок 2000-х

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 18:28
Balenciaga переосмислила культову сумку 2000-х: перші фото
Дівчина з сумкою. Колаж: Новини.LIVE

Сумка City Bag від Balenciaga знову стала однією з найбільш обговорюваних моделей сезону. Після кількох переосмислень модель отримала ще одну версію — цього разу її представив новий креативний директор бренду П'єрпаоло Піччолі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Знакова сумка 2000-х знову підкорює світ моди

Історія цієї сумки почалася на початку 2000-х. Її створив Ніколя Жеск'єр, але спочатку модель не планували запускати у великий продаж. Ситуація змінилася після того, як із City Bag почала регулярно з'являтися Кейт Мосс. Завдяки цьому аксесуар швидко став одним із найвпізнаваніших у колекціях Balenciaga.

За наступні роки сумка неодноразово змінювалася. У колекції осінь-зима 2020/2021 Демна представив Neo Classic — сучасну інтерпретацію культової моделі. Дизайнер зробив силует більш структурованим, випустив великі та мініверсії, використав яскраві однотонні кольори, шкіру з ефектом зношеності та варіанти з графіті. При цьому основні елементи City Bag залишилися впізнаваними.

Cумка з нової колекції Balenciaga
Balenciaga. Фото з Vogue

Після призначення П'єрпаоло Піччолі очікування щодо повернення цієї моделі лише посилилися. Уже в дебютній колекції весна-літо 2026 він показав одразу кілька нових виконань City Bag. До лінійки увійшли варіанти із шоколадної замші, чорної та бежевої шкіри, а також модель насиченого кольору фуксії.

Читайте також:
Кутюрна версія сумки від Balenciaga
Balenciaga. Фото з Vogue

Ще більш незвичне прочитання дизайнер представив на дебютному кутюрному показі сезону осінь-зима 2026/2027. На подіумі з'явилися лише дві версії культової сумки. Одну виготовили повністю зі сріблястого металу, іншу вкрили рожевою кристальною сіткою. Саме вони стали одними з найпомітніших аксесуарів усієї колекції та показали, який вигляд знайома модель буде мати в кутюрному форматі.

Раніше ми писали про те, яка ще вінтажна сумка від Gucci варто уваги. Її вже можна побачити в образах відомої української телеведучої Лесі Нікітюк.

Також Новини.LIVE повідомляли, чим можна замінити звичайну чорну сумку у 2026 році. Стилісти пропонують більш сучасну альтернативу.

Balenciaga аксесуари трендові сумки
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації