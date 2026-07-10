Balenciaga переосмыслила культовую сумку 2000-х: первые фото

Девушка с сумкой. Коллаж: Новини.LIVE

Сумка City Bag от Balenciaga вновь стала одной из самых обсуждаемых моделей сезона. После нескольких переосмыслений модель получила еще одну версию — на этот раз ее представил новый креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Культовая сумка 2000-х вновь покоряет мир моды

История этой сумки началась в начале 2000-х. Ее создал Николя Жескье, но изначально модель не планировали запускать в массовую продажу. Ситуация изменилась после того, как с City Bag начала регулярно появляться Кейт Мосс. Благодаря этому аксессуар быстро стал одним из самых узнаваемых в коллекциях Balenciaga.

В последующие годы сумка неоднократно претерпевала изменения. В коллекции осень-зима 2020/2021 Демна представил Neo Classic — современную интерпретацию культовой модели. Дизайнер сделал силуэт более структурированным, выпустил большие и мини-версии, использовал яркие однотонные цвета, кожу с эффектом потертости и варианты с граффити. При этом основные элементы City Bag остались узнаваемыми.

Balenciaga. Фото из Vogue

После назначения Пьерпаоло Пиччоли ожидания относительно возвращения этой модели только усилились. Уже в дебютной коллекции весна-лето 2026 он представил сразу несколько новых вариантов City Bag. В линейку вошли модели из шоколадной замши, черной и бежевой кожи, а также модель насыщенного фуксиевого цвета.

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Balenciaga. Фото из Vogue

Еще более необычную интерпретацию дизайнер представил на дебютном кутюрном показе сезона осень-зима 2026/2027. На подиуме появились лишь две версии культовой сумки. Одну изготовили полностью из серебристого металла, другую покрыли розовой кристальной сеткой. Именно они стали одними из самых заметных аксессуаров всей коллекции и показали, как будет выглядеть знакомая модель в кутюрном формате.

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