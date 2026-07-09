Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Модный летний аксессуар 2026 года, который заменяет сразу несколько вещей в гардеробе

Модный летний аксессуар 2026 года, который заменяет сразу несколько вещей в гардеробе

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 09:22
Модницы носят его вместо топов и платьев: трендовый аксессуар лета 2026 года
Платок в образах. Коллаж: Новини.LIVE

Этим летом платок перестал быть просто аксессуаром. В новых коллекциях его буквально превратили в одежду. Именно поэтому среди самых заметных новинок сезона SS'26 — топы и платья, повторяющие форму и драпировку большого шелкового платка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

В Michael Kors сделали ставку на легкие платья с открытой спиной и мягкими складками. В Celine показали лаконичные топы, напоминающие повязанный вокруг тела платок. Hermès использовал фирменные принты и шелк, а Lanvin представил более сдержанные однотонные варианты с асимметричным кроем.

Платок в летних образах

Идея родилась из обычного способа носить платок. Дизайнеры взяли знакомые узлы, драпировки и способы завязывания, а затем превратили их в полноценные вещи. Так появились топы, повторяющие форму банданы, и платья, которые выглядят так, будто их создали из большого шелкового платка.

Cукня, що нагадує бандану
Michael Kors. Фото из Cosmopolitan

Такой крой хорошо сочетается с другими вещами летнего гардероба. Топ можно носить с белыми бермудами, широкими льняными брюками или длинной атласной юбкой. Платье не требует сложной стилизации — достаточно минималистичных босоножек и небольшой сумки.

Читайте также:
Як правильно стилізувати хустку цього літа
Hermès. Фото из Cosmopolitan

Этот тренд легко узнать еще по одной детали — ткани. Чаще всего дизайнеры используют шелк или тонкий хлопок, чтобы сохранить характерные мягкие складки и ощущение легкости. Принты тоже напоминают классические платки: крупные цветы, геометрические мотивы или орнаменты с контрастной окантовкой.

Хустки з принтом в тренді
Lanvin. Фото из Cosmopolitan

Если покупать готовую модель не хочется, повторить этот прием можно и без новых покупок. Большой квадратный платок легко превращается в топ, если сложить его треугольником и завязать на спине. Именно этот способ, который был популярен еще в начале 2000-х, и стал основой для нового летнего тренда.

Актуальные летние тренды

Ранее мы писали о том, какое советское украшение все чаще можно увидеть в стильных образах 2026 года. Речь идет о янтарных изделиях, которые снова в тренде.

Также Новини.LIVE сообщали, что часы 70-х в стиле бохо сейчас на пике популярности. Их можно узнать по материалу и оригинальному циферблату.

лето аксессуары женская одежда
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации