Кілька трендів в одному образі: онука Софії Ротару вразила стильним луком

Соня Євдокименко. Колаж: Новини.LIVE

Новий вихід онуки Софії Ротару Софії Євдокименко вкотре довів, що стиль не завжди потребує складних поєднань. Цього разу вона показала образ, у якому легко впізнати головні модні тенденції літа 2026 року. Лаконічний, але дуже ефектний аутфіт уже привернув увагу шанувальників моди.

Новини.LIVE розповість про нього детальніше.

Літній образ від Софії Євдокименко

Основою образу став перевірений прийом, який давно люблять стилісти: обтислий верх у парі з широкими штанами. Саме такий контраст робить силует більш витонченим і візуально додає зросту. Білі штани-палаццо із завищеною талією ще більше підсилюють цей ефект, а чорний топ на широких бретелях створює класичне поєднання, яке майже ніколи не виходить із моди.

Цікавий акцент додає тонкий чорний ремінець, зав'язаний на бант. Він не лише підкреслює талію, а й гармонійно поєднує темний верх зі світлим низом. Завдяки цьому образ має завершений і продуманий вигляд.

Образ Євдокименко. Фото: Instagram/iamsofiaeve

Сам топ теж заслуговує на увагу. Попри простий фасон, його м'яка лінія декольте додає легкості та жіночності. У цьому випадку мінімалізм працює набагато краще за надлишок деталей.

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Втім, головну роль тут відіграють аксесуари. Масивне золоте кольє одразу притягує погляд і робить навіть базові речі більш виразними. Доповнюють його великі браслети на зап'ястях, які підтримують загальний настрій образу та додають йому оригінальності.

Модні прикраси. Фото: Instagram/iamsofiaeve

У результаті вийшов комплект, який легко повторити, якщо у гардеробі вже є базові речі. Саме прикраси та правильні пропорції перетворюють його на стильний вихід, який має дорогий вигляд.

Варто зазначити, що останнім часом Софія Євдокименко привертає увагу не лише модними образами. Внучка Софії Ротару розпочала новий етап у своїй кар'єрі та запустила власний проєкт у США, відійшовши від модельної діяльності. Її нову справу вже підтримали найближчі рідні.

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