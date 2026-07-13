Літні шорти як у Наді Дорофєєвої: які моделі обрати цього сезону

Надя Дорофєєва. Колаж: Новини.LIVE

Влітку хочеться одягатися легко, але при цьому мати стильний вигляд. Саме тому багато хто звертає увагу на образи Наді Дорофєєвої. Співачка вкотре показала, що навіть найпростіші шорти можуть стати головною деталлю гардероба.

Новини.LIVE детальніше розібрав деякі з її останніх образів.

Цього сезону вона робить ставку одразу на кілька моделей, і всі вони легко вписуються у повсякденний стиль.

Ідеальні шорти на літо-2026 в гардеробі Дорофєєвої

Вільні мінішорти зі спортивним настроєм в тренді. Вони мають м'яку резинку на талії та довгий шнурок, завдяки чому мають невимушений й дуже комфортний вигляд. Світло-сірий колір легко поєднується з базовими футболками, а висока посадка візуально робить ноги довшими. Саме такі шорти сьогодні часто можна побачити у модних літніх образах.

Спортивний образ співачки. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Не менш актуальною залишається й лляна естетика. Один із літніх виходів Дорофєєвої доповнили короткі бежеві шорти. Вони мають простий крій, натуральний на вигляд матеріал і трохи необроблений край, що додає образу легкості. Такі моделі однаково доречні будуть і в місті, і на відпочинку. Завершити образ зірка вирішила білою футболкою та зручним взуттям.

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Бежеві шорти. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Ще один фаворит співачки — короткі спортивні шорти у стилі Adidas із впізнаваними трьома смужками з боків. Це модель, яка вже давно стала класикою, але цього літа знову повернулася в тренди. Облягаючий фасон підкреслює силует, а завдяки простому дизайну їх легко комбінувати з кроп-топами, базовими футболками, сорочками або худі прохолодними вечорами.

Дорофєєва у шортах від Adidas. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Саме різноманітність фасонів робить ці шорти універсальними. Якщо хочеться максимально комфортного образу, варто звернути увагу на вільні спортивні моделі. Для легких міських луків чудово підійдуть бежеві шорти з натуральної тканини. А тим, хто любить спортивний стиль із нотками ретро, варто придивитися до коротких моделей із контрастними смужками.

Схоже, цього літа Надя Дорофєєва вкотре нагадує, що наймодніші речі не обов'язково мають бути складними. Достатньо правильно підібраних шортів, які легко поєднуються з базовим гардеробом і залишаються актуальними незалежно від нагоди.

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