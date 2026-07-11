З чим носити бермуди влітку 2026 року: приклади із соцмереж

Замість коротких шортів: як правильно стилізувати бермуди цього сезону
Бермуди вже давно перестали бути річчю виключно для офісу. Цього літа вони впевнено закріпилися серед головних фаворитів гардероба і стали вдалою альтернативою звичним коротким шортам. Їх люблять за комфорт, універсальність і здатність легко підлаштовуватися під будь-який стиль — від розслабленого курортного до більш елегантного міського.
Як носити бермуди у 2026 році, щоб образ мав сучасний і стильний вигляд, розповість Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.
Бермуди в образах 2026 року
Почати варто з найпростішого поєднання — базового верху. Звичайна футболка, вільна сорочка чи тонкий лонгслів чудово працюють разом із бермудами. Навіть знайомі речі можуть мати цікавіший вигляд, якщо додати кілька деталей: трохи підкотити рукави, зробити легкий вузол на сорочці або додати ремінь. Такі дрібниці часто змінюють настрій усього образу.
Не втрачає популярності й комбінація з футболками з написами або малюнками. Саме такі луки зараз часто можна побачити у стрічках модних блогерок. Принт додає образу характеру, а бермуди врівноважують його та роблять менш нав'язливим.
На відпочинку бермуди теж стають незамінними. Їх легко накинути поверх купальника, якщо потрібно зайти до кафе біля пляжу чи прогулятися набережною. Верх від бікіні цілком може замінити топ, а якщо додати капелюх і легке взуття, вийде образ, який не потребує додаткових зусиль.
Тим, хто любить стриманіші поєднання, варто придивитися до комплектів в одному кольорі. Бермуди разом із жакетом, жилетом або сорочкою такого ж відтінку мають дорогий і продуманий вигляд. При цьому зовсім не обов'язково обирати класичний стиль — монохромні образи добре працюють і на кожен день.
Цього сезону бермуди також носять в парі з легкими романтичними блузами. Моделі з мереживом, вишивкою або невеликими рюшами додають образу легкості. А якщо доповнити його яскравими балетками чи босоніжками, навіть найпростіші шорти заграють зовсім по-іншому.
Ще одна модна комбінація літа — бермуди, лаконічний топ і босоніжки-гладіатори. Таке взуття знову повернулося в тренди після показів дизайнерів. Найкраще воно поєднується з натуральними тканинами — льоном, тенселом або бавовною, які особливо комфортні у спекотні дні.
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