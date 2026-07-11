Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Вместо коротких шорт: как правильно стилизовать бермуды в этом сезоне

Вместо коротких шорт: как правильно стилизовать бермуды в этом сезоне

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 13:43
С чем носить бермуды летом 2026 года: примеры из социальных сетей
Шорты-бермуды. Коллаж: Новини.LIVE

Бермуды уже давно перестали быть одеждой исключительно для офиса. Этим летом они уверенно закрепились в числе главных фаворитов гардероба и стали удачной альтернативой привычным коротким шортам. Их любят за комфорт, универсальность и способность легко подстраиваться под любой стиль — от непринужденного курортного до более элегантного городского.

Как носить бермуды в 2026 году, чтобы образ выглядел современно и стильно, расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Бермуды в образах 2026 года

Начать стоит с самого простого сочетания — базового верха. Обычная футболка, свободная рубашка или тонкий лонгслив прекрасно смотрятся вместе с бермудами. Даже привычные вещи могут выглядеть интереснее, если добавить несколько деталей: немного закатать рукава, завязать легкий узел на рубашке или надеть ремень. Такие мелочи часто меняют настроение всего образа.

Бермуди на піку популярності цього літа
Тонкий лонгслив и бермуды. Фото: Instagram/georgiaebayliss

Не теряет популярности и сочетание с футболками с надписями или рисунками. Именно такие образы сейчас часто можно увидеть в лентах модных блогеров. Принт придает образу характер, а бермуды уравновешивают его и делают менее навязчивым.

Футболка з написом в тренді
Футболка с надписью и бермуды. Фото: Instagram/sennaglaser

На отдыхе бермуды тоже становятся незаменимыми. Их легко накинуть поверх купальника, если нужно зайти в кафе у пляжа или прогуляться по набережной. Верх от бикини вполне может заменить топ, а если добавить шляпу и легкую обувь, получится образ, не требующий дополнительных усилий.

Читайте также:

Тем, кто любит более сдержанные сочетания, стоит присмотреться к комплектам в одном цвете. Бермуды в сочетании с жакетом, жилетом или рубашкой такого же оттенка выглядят дорого и продуманно. При этом совсем не обязательно выбирать классический стиль — монохромные образы хорошо подходят и для повседневной жизни.

Монохромний образ з шортами
Бермуды в классическом образе. Фото: Instagram/sofiya_pa

В этом сезоне бермуды также носят в паре с легкими романтичными блузами. Модели с кружевом, вышивкой или небольшими рюшами придают образу легкость. А если дополнить его яркими балетками или босоножками, даже самые простые шорты заиграют совсем по-другому.

Еще одна модная комбинация лета — бермуды, лаконичный топ и босоножки-гладиаторы. Такая обувь снова вернулась в тренды после показов дизайнеров. Лучше всего она сочетается с натуральными тканями — льном, тенселем или хлопком, которые особенно комфортны в жаркие дни.

Ранее мы писали о том, как можно интересно использовать футболки в летнем образе. Они могут стать отличной основой для вашего гардероба.

Также Новини.LIVE сообщали об актуальном головном уборе этого лета. Раньше он больше ассоциировался с пляжным отдыхом, но в 2026 году все изменилось.

лето шорты трендовые образы
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации