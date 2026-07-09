3 стрижки, которые придают тонким волосам естественный объем: примеры с фотографиями

Стрижки. Коллаж: Новини.LIVE

Тонкие волосы часто быстро теряют форму, прилегают к голове и кажутся еще более редкими, чем на самом деле. Но правильно подобранная стрижка легко меняет это впечатление. Некоторые варианты специально создают эффект большей густоты и делают прическу более живой.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Каре с ровным срезом

Один из лучших вариантов для тех, кто хочет получить больше объема без сложного ухода. Ровный срез делает кончики визуально плотнее, благодаря чему волосы кажутся гуще. Во время сушки достаточно слегка приподнять корни круглой щеткой, чтобы прическа выглядела аккуратно и пышно.

Каре. Фото из Instagram

Пикси

Короткая стрижка, которая уже много лет не выходит из моды. Она открывает лицо, придает образу легкость и прекрасно смотрится именно на тонких волосах. Благодаря короткой длине пряди легче приподнимаются у корней, поэтому волосы выглядят более объемными. Чтобы прическа не теряла форму, ее стоит быстро укладывать каждое утро.

Пикси. Фото из Instagram

Маллет

Еще несколько лет назад эту стрижку считали слишком смелой, а сейчас ее все чаще можно увидеть не только на знаменитостях, но и в повседневной жизни. Сочетание более короткой верхней части и более длинных прядей сзади создает естественный объем в верхней части головы. Именно поэтому маллет хорошо подходит обладательницам тонких волос, которые хотят сделать прическу более выразительной.

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Маллет. Фото из Instagram

Если волосы не очень густые, не спешите искать дорогие средства для придания объема. Во многих случаях именно удачная стрижка дает тот результат, которого сложно добиться даже с помощью стайлинга. Нужно лишь выбрать форму, которая подходит именно вашему типу волос и не требует ежедневных сложных манипуляций.

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