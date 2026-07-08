Лучшие стрижки с челкой на новый сезон: подборка от стилистов

Стрижка. Коллаж: Новини.LIVE

Для заметных изменений не всегда нужно кардинально менять внешность. Иногда достаточно удачной стрижки, которая смягчит черты лица, а весь образ — освежит. Именно поэтому стрижки с челкой по-прежнему остаются в числе главных трендов. Они не только добавляют стиля, но и помогают визуально выглядеть моложе.

Новини.LIVE расскажет об этих прическах подробнее.

Каре

Каре давно стало классикой, но в этом сезоне стилисты советуют обратить особое внимание именно на варианты с челкой. Важно подобрать ее под форму лица.

Косая челка хорошо уравновешивает черты прямоугольного и треугольного лица. Если лицо квадратное, более гармонично будет смотреться челка-шторка. А обладательницам овальной формы подойдет удлиненная челка, которая красиво обрамляет лицо и делает прическу более легкой.

Каре с челкой. Фото из Instagram

Каскад

Если волосы тонкие или быстро теряют форму, стоит присмотреться к каскаду. Такая стрижка придает пышность без сложной укладки, а длинная челка делает образ более легким.

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К тому же каскад помогает укротить непослушные волосы. Пряди ложатся более естественно, а прическа выглядит живо и динамично. Челка при этом отвлекает внимание от мелких недостатков и добавляет свежести.

Каскад. Фото из Instagram

Боб

Боб уже много лет остается одной из самых популярных женских стрижек. Причина проста — у него множество вариаций, и он легко адаптируется к разным типам волос и форме лица.

Такая прическа визуально делает волосы гуще, придает объем и выглядит аккуратно даже без длительной укладки. Если дополнить боб челкой-шторкой или косой челкой, можно освежить внешность и сделать контуры лица более гармоничными.

Боб. Фото из Instagram

Именно эти три стрижки в конце 2026 года остаются одними из самых удачных вариантов для тех, кто хочет обновить прическу без резких экспериментов. Они легко вписываются в повседневный стиль, не требуют сложного ухода и помогают сделать образ более современным.

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