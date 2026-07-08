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Головна Мода Стилісти назвали 3 стрижки з чубчиком, що будуть у тренді у 2026 році

Стилісти назвали 3 стрижки з чубчиком, що будуть у тренді у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 14:53
Найкращі стрижки з чубчиком на новий сезон: добірка від стилістів
Стрижка. Колаж: Новини.LIVE

Для помітних змін не завжди потрібно кардинально змінювати зовнішність. Іноді достатньо вдалої стрижки, яка зробить риси обличчя м'якшими, а весь образ — свіжішим. Саме тому стрижки з чубчиком і далі залишаються серед головних трендів. Вони не лише додають стилю, а й допомагають візуально мати молодший вигляд.

Новини.LIVE розповість про ці зачіски детальніше.

Каре

Каре давно стало класикою, але цього сезону особливу увагу стилісти радять звернути саме на варіанти з чубчиком. Важливо підібрати його під форму обличчя.

Косий чубчик добре врівноважує риси прямокутного та трикутного обличчя. Якщо обличчя квадратне, гармонійніший вигляд буде мати чубчик-шторка. А власницям овальної форми підійде подовжений чубчик, який красиво обрамляє обличчя та робить зачіску більш легкою.

Каре, яке завжди доречне
Каре з чубчиком. Фото з Instagram

Каскад

Якщо волосся тонке або швидко втрачає форму, варто придивитися до каскаду. Така стрижка додає пишності без складного укладання, а довгий чубчик робить образ більш легкий.

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До того ж каскад допомагає приборкати неслухняне волосся. Пасма лягають природніше, а зачіска має живий та рухливий вигляд. Чубчик при цьому відволікає увагу від дрібних недоліків і додає свіжості.

Каскад для тих, кому бракує об'єму
Каскад. Фото з Instagram

Боб

Боб уже багато років залишається серед найпопулярніших жіночих стрижок. Причина проста — він має безліч варіацій і легко адаптується під різні типи волосся та форму обличчя.

Така зачіска візуально робить волосся густішим, додає об'єму й має акуратний вигляд навіть без довгого укладання. Якщо доповнити боб чубчиком-шторкою або косим чубчиком, можна освіжити зовнішність і зробити контури обличчя більш гармонійними.

Боб, який не виходить із моди
Боб. Фото з Instagram

Саме ці три стрижки наприкінці 2026 року залишаються серед найвдаліших варіантів для тих, хто хоче оновити зачіску без різких експериментів. Вони легко вписуються у повсякденний стиль, не потребують складного догляду та допомагають зробити образ більш сучасним.

Раніше ми писали про те, які стрижки експерти радять робити на густе волосся. Таке волосся буває складне в укладанні, але з правильною стрижкою все змінюється.

Також Новини.LIVE повідомляли, яка зачіска в стилі 90-х повернулася в моду. Волосся буде мати додатковий об'єм, якщо він вам потрібен.

стилісти стрижка волосся трендові стрижки
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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