Зірковий тренд літа-2026: зачіска з пишним об'ємом із 90-х

Стильні зачіски. Колаж: Новини.LIVE

Ще кілька років тому модним вважалося волосся, яке ніби висохло саме собою. Легкі хвилі, природна текстура та жодного натяку на складне укладання. Але схоже, що цей тренд поступово відходить у минуле.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

У моду стрімко повертається об'ємне волосся, яке асоціюється з кінцем 1990-х та початком 2000-х років. Те саме укладання на браш, заради якого раніше жінки годинами сиділи в салонах і старанно берегли зачіску від дощу та вітру.

Сьогодні пишне волосся знову опинилося в центрі уваги. Гладенькі пасма, підкручені кінчики та виразний об'єм біля коренів дедалі частіше можна побачити як на подіумах, так і в повсякденному житті. Така зачіска миттєво робить образ більш доглянутим і додає впевненості.

Колись укладання феном і круглою щіткою було справжнім символом розкішного стилю. У багатьох великих містах жінки регулярно записувалися на так звані blow-dry процедури, щоб підтримувати ідеальну форму волосся протягом усього тижня. Для цього використовували сухий шампунь, спеціальні спреї та навіть уникали прогулянок у вологу погоду.

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Потім настала ера природності. На перший план вийшли легкий макіяж, мінімалізм і відсутність видимих зусиль у догляді за зовнішністю. Волосся, висушене без фена, почало сприйматися як ознака сучасного стилю, а надто старанне укладання багатьом здавалося застарілим.

Яка зачіска популярна в 2026 році

Все більше знаменитостей повертають у тренди великі локони та об'ємні зачіски. Серед них — співачка Сабріна Карпентер, яка зробила пишне укладання частиною свого впізнаваного образу. Не менш активно об'ємне волосся демонструє британська виконавиця Олівія Дін, чиї зачіски вже надихнули тисячі користувачів соцмереж на експерименти з феном та брашем.

Повернення цього тренду помітне й у кіно та серіалах. Стилісти дедалі частіше обирають для героїнь великі хвилі, блискучі локони та виразний прикореневий об'єм замість максимально природних зачісок.

Перукарі також говорять про зміну запитів клієнток. Багато хто хоче бачити волосся більш густим на вигляд, блискучим і структурованим. Особливо популярними стали багатошарові стрижки, які допомагають створити додатковий об'єм без складних маніпуляцій.

Про популярність такого укладання свідчать і соціальні мережі. Відео з покроковими інструкціями для домашнього сушіння волосся феном збирають мільйони переглядів, а ролики з порадами щодо створення об'єму регулярно потрапляють у рекомендації.

Б'юті-експерти пояснюють це просто: після кількох років стриманого мінімалізму люди знову хочуть яскравіших образів. Це стосується не лише волосся. У моді повертаються більш виразні силуети в одязі, класичний манікюр і глянцеві текстури в макіяжі.

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