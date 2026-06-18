Як зберегти обʼєм волосся надовго: секрети наших бабусь

Дівчина з гарною укладкою. Колаж: Новини.LIVE

Зачіска часто має гарний вигляд лише в перші кілька годин після укладки, а вже до вечора об'єм зникає без сліду. Хоча ще кілька десятиліть тому жінки обходилися без великої кількості косметики для волосся і все одно могли зберігати укладку майже до наступного дня.

Як їм це вдавалося, розповість Новини.LIVE з посиланням на Kobieta Interia.

Деякі старі хитрощі досі працюють не гірше за сучасні засоби. Вони прості, доступні та не потребують зайвих витрат.

Цікаві лайфхаки по догляду за волоссям

Якщо потрібно, щоб волосся краще тримало форму, можна згадати про звичайне світле пиво. Його змішують із водою у рівних пропорціях і використовують після миття. Коли волосся висихає, воно стає трохи щільнішим, а прикореневий об'єм тримається довше. Багато хто хвилюється через запах, але після сушіння він практично не відчувається.

Для тих, хто любить локони, стане у пригоді ще один простий спосіб. У воду додають трохи цукру та злегка розпилюють суміш на вологе волосся перед укладанням. Завитки виходять більш пружними й менше реагують на вологу погоду.

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Ще один засіб, який часто використовували вдома, — лляний гель. Його готують із насіння льону та води. Після кількох хвилин варіння рідина стає густою, а після проціджування її можна наносити на волосся перед сушінням. Такий натуральний гель допомагає приборкати неслухняні пасма, не створюючи ефекту склеєного волосся.

Багато жінок сьогодні намагаються рідше користуватися електроприладами. І тут старі методи знову стають актуальними. Злегка вологе волосся можна накрутити на пояс від халата або тканинні стрічки та залишити на ніч. Вранці локони матимуть природний вигляд, а волосся не постраждає від високих температур.

Коли корені вже втратили свіжість, не обов'язково одразу брати сухий шампунь. Для цього підійде звичайний картопляний крохмаль. Власницям темного волосся достатньо додати до нього трохи какао-порошку. Суміш наносять біля коренів, а через кілька хвилин добре вичісують. Волосся має чистіший вигляд і знову набуває легкості.

Щоб пасма залишалися гладкими та блискучими без важких засобів, можна використовувати яблучний оцет. Однієї ложки на літр прохолодної води цілком достатньо для ополіскування після миття. Волосся стає більш слухняним, менше електризується і має доглянутіший вигляд.

Не варто недооцінювати й звичайне розчісування. Щітка з натуральною щетиною допомагає рівномірно розподіляти природні олії по всій довжині волосся. Саме тому локони стають більш гладкими та блискучими навіть без додаткових засобів.

Є ще одна маленька хитрість, про яку часто забувають. Якщо запланована складна зачіска або укладка з великою кількістю шпильок, волосся краще помити ввечері напередодні. Наступного дня воно стає більш слухняним і легше тримає форму.

А щоб зранку прокинутися вже з гарною зачіскою, варто звернути увагу на наволочку. Шовкові або сатинові тканини значно менше травмують пасма під час сну. Додатково можна зібрати волосся у легкий високий пучок перед тим, як лягати спати. Такий простий прийом допомагає зберегти прикореневий об'єм і зробити зачіску акуратнішою вже після пробудження.

Іноді саме найпростіші методи дають результат, якого складно досягти великою кількістю баночок на полиці у ванній кімнаті.

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