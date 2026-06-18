Как надолго сохранить объем волос: секреты наших бабушек

Девушка с красивой прической. Коллаж: Новини.LIVE

Прическа часто хорошо выглядит лишь в первые несколько часов после укладки, а уже к вечеру объем исчезает бесследно. Хотя еще несколько десятилетий назад женщины обходились без большого количества средств для волос и все равно могли сохранять укладку почти до следующего дня.

Как им это удавалось, расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Kobieta Interia.

Некоторые старые хитрости до сих пор работают не хуже современных средств. Они просты, доступны и не требуют лишних затрат.

Интересные лайфхаки по уходу за волосами

Если нужно, чтобы волосы лучше держали форму, можно вспомнить об обычном светлом пиве. Его смешивают с водой в равных пропорциях и используют после мытья. Когда волосы высыхают, они становятся немного плотнее, а объем у корней держится дольше. Многие беспокоятся из-за запаха, но после сушки он практически не ощущается.

Для тех, кто любит локоны, пригодится еще один простой способ. В воду добавляют немного сахара и слегка распыляют смесь на влажные волосы перед укладкой. Локоны получаются более упругими и меньше реагируют на влажную погоду.

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Еще одно средство, которое часто использовали дома, — льняной гель. Его готовят из семян льна и воды. После нескольких минут варки жидкость становится густой, а после процеживания ее можно наносить на волосы перед сушкой. Такой натуральный гель помогает укротить непослушные пряди, не создавая эффекта склеенных волос.

Многие женщины сегодня стараются реже пользоваться электроприборами. И здесь старые методы снова становятся актуальными. Слегка влажные волосы можно накрутить на пояс от халата или тканевые ленты и оставить на ночь. Утром локоны будут выглядеть естественно, а волосы не пострадают от высоких температур.

Когда корни уже потеряли свежесть, не обязательно сразу прибегать к сухому шампуню. Для этого подойдет обычный картофельный крахмал. Обладательницам темных волос достаточно добавить в него немного какао-порошка. Смесь наносят у корней, а через несколько минут хорошо вычесывают. Волосы выглядят чище и вновь обретают легкость.

Чтобы пряди оставались гладкими и блестящими без использования тяжелых средств, можно использовать яблочный уксус. Одной ложки на литр прохладной воды вполне достаточно для ополаскивания после мытья. Волосы становятся более послушными, меньше электризуются и выглядят ухоженнее.

Не стоит недооценивать и обычное расчесывание. Щетка с натуральной щетиной помогает равномерно распределять природные масла по всей длине волос. Именно поэтому локоны становятся более гладкими и блестящими даже без дополнительных средств.

Есть еще одна маленькая хитрость, о которой часто забывают. Если запланирована сложная прическа или укладка с большим количеством шпилек, волосы лучше помыть вечером накануне. На следующий день они становятся более послушными и легче держат форму.

А чтобы утром проснуться уже с красивой прической, стоит обратить внимание на наволочку. Шелковые или сатиновые ткани значительно меньше травмируют пряди во время сна. Дополнительно можно собрать волосы в легкий высокий пучок перед тем, как ложиться спать. Такой простой прием помогает сохранить объем у корней и сделать прическу более аккуратной уже после пробуждения.

Иногда именно самые простые методы дают результат, которого сложно добиться с помощью множества баночек на полке в ванной комнате.

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