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Главная Мода Стрижка, от которой стилисты советуют отказаться в этом году

Стрижка, от которой стилисты советуют отказаться в этом году

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 15:05
Стрижка, которая делает образ устаревшим: главный антитренд 2026 года
Девушка стрижет себе волосы. Фото: magnific

Многие женщины годами не меняют прическу, потому что знают, что она им идет, не требует сложного ухода и уже стала частью привычного образа. Но даже самые популярные стрижки со временем теряют актуальность, и то, что еще несколько лет назад считалось модным, сегодня может добавлять возраста или делать образ менее современным.

Новини.LIVE со ссылкой на ТСН расскажут об этом подробнее.

Антитрендовые стрижки 2026 года

Среди таких причесок стилисты все чаще упоминают классический каскад с четко выраженными слоями. Когда-то он был настоящим хитом. Многим нравилось, что волосы благодаря ему выглядели более объемными, а укладка занимала минимум времени.

Но тренды постепенно изменились. Сейчас в центре внимания — естественность, легкость и мягкие линии. Именно поэтому резкие переходы между слоями уже не выглядят так эффектно, как раньше. Наоборот, иногда они могут создавать впечатление устаревшей прически.

Современные парикмахеры все чаще предлагают более плавные формы. Волосы должны двигаться естественно, без слишком заметных ступенек и контрастных срезов. Такой подход делает образ более свежим и дорогостоящим на вид.

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Каскад. Фото из Instagram

Еще одно преимущество новых стрижек заключается в том, что они не требуют постоянной укладки. Достаточно высушить волосы, добавить немного текстуры — и прическа уже выглядит аккуратно и стильно.

В 2026 году набирают популярность варианты с мягким объемом, естественной формой и плавными переходами между прядями. Они лучше смотрятся на волосах разной длины и не заставляют каждый месяц бежать в салон на коррекцию.

Поэтому, если давно хотелось сменить прическу, стоит присмотреться к более современным решениям. Иногда даже небольшое обновление формы способно полностью изменить впечатление от образа и сделать его значительно актуальнее.

Ранее мы писали о том, какие стрижки будут особенно актуальны этим летом. Они не требуют сложных укладок.

Также Новини.LIVE сообщали, какую стрижку в этом году все чаще выбирают стилисты и знаменитости. Она станет идеальным выбором для всех.

2026 год стрижка волос трендовые стрижки
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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