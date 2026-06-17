Стрижка, яка робить образ застарілим: головний антитренд 2026 року

Дівчина обрізає собі волосся. Фото: magnific

Багато жінок роками не змінюють зачіску, бо знають, що вона їм пасує, не потребує складного догляду й уже стала частиною звичного образу. Але навіть найпопулярніші стрижки з часом втрачають актуальність, і те, що ще кілька років тому вважалося модним, сьогодні може додавати віку або робити образ менш сучасним.

Новини.LIVE з посиланням на ТСН розповість про це детальніше.

Антитрендові стрижки 2026 року

Серед таких зачісок стилісти все частіше згадують класичний каскад із чітко вираженими шарами. Колись він був справжнім хітом. Багатьом подобалося, що волосся мало об'ємніший вигляд завдяки йому, а укладка займала мінімум часу.

Та тренди поступово змінилися. Зараз у центрі уваги природність, легкість і м'які лінії. Саме тому різкі переходи між шарами вже не мають такого ефектного вигляду, як раніше. Навпаки, іноді вони можуть створювати враження застарілої зачіски.

Сучасні перукарі дедалі частіше пропонують більш плавні форми. Волосся має рухатися природно, без надто помітних сходинок і контрастних зрізів. Такий підхід робить образ свіжішим і дорожчим на вигляд.

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Каскад. Фото з Instagram

Ще одна перевага нових стрижок полягає в тому, що вони не вимагають постійного укладання. Достатньо висушити волосся, додати трохи текстури і зачіска вже має охайний та стильний вигляд.

У 2026 році популярність набирають варіанти з м'яким об'ємом, природною формою та легкими переходами між пасмами. Вони кращий вигляд мають на різній довжині волосся й не змушують щомісяця бігти до салону на корекцію.

Тому якщо давно хотілося змінити зачіску, варто придивитися до більш сучасних рішень. Іноді навіть невелике оновлення форми здатне повністю змінити враження від образу та зробити його значно актуальнішим.

Раніше ми писали про те, які стрижки будуть особливо актуальні цього літа. Вони не потребують складних укладок.

Також Новини.LIVE повідомляли, яку стрижку все частіше обирають стилісти та знаменитості цього року. Вона буде ідеальним вибором для усіх.