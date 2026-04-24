Когда мыть волосы, чтобы они выглядели лучше: простое правило

Мытье головы. Фото: freepik

Споры о том, когда лучше идти в душ и мыть волосы — перед сном или сразу после пробуждения — это такая себе "вечная классика". Но если отбросить привычки, окажется, что правильный ответ знает не ваш будильник, а ваша генетика.

Редакция Новини.LIVE объяснит с материалом на Vogue, о чем именно речь.

Кому лучше мыть волосы

Если у вас тонкие волосы, утро — идеальное для вас время. Проблема такого типа волос в том, что они очень быстро теряют объем.

Утренний душ смывает все лишнее и дает волосам тот самый заряд легкости на весь день. К тому же, прохладная вода отлично помогает выйти из анабиоза, когда кофе еще не подействовал.

Для обладательниц густых, жестких или вьющихся волос вечерние ритуалы часто становятся спасением. Такие волосы обычно живут собственной жизнью: они слишком объемные сразу после мытья и трудно поддаются укладке.

За ночь волосы немного укладываются под собственным весом. Многие стилисты даже советуют такой трюк: ложиться спать с едва влажной головой (если это не вызывает дискомфорта) или заплетать свободную косу на ночь. Это поможет избежать эффекта "одуванчика" утром, а вместо него получить мягкие и естественные волны.

Конечно, не стоит забывать о привычках. Кто-то привык принимать душ после долгого рабочего дня в городе. Другим важно чувствовать безупречную свежесть именно перед встречей или работой. Поэтому опирайтесь конечно и на свой комфорт.

Ранее мы писали о том, какая стрижка подойдет всем типам волос. Она универсальна и не очень сложная в уходе, что тоже будет преимуществом.

Также Новини.LIVE сообщали, что особенного в уходе за жирными волосами. Парикмахеры дали по этому поводу важные советы.