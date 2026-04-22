Лучшая женская стрижка после 40, которую рекомендуют стилисты

Дата публикации 22 апреля 2026 16:15
Стрижка, которая визуально омолаживает после 40 и ее советуют стилисты
Красивая женщина на стрижке. Фото: freepik

После 40 лет стрижка часто перестает быть просто сменой образа — она становится способом немного омолодиться, облегчить уход за волосами. И именно поэтому боб остается лучшим вариантом. Он универсален, не привязан к возрасту и может выглядеть по-разному.

Рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на журнал Рагаԁе.

Какая стрижка является универсальной для женщин после 40

В этом сезоне стилисты особо выделяют несколько вариаций боба, которые хорошо работают именно на зрелых женщинах. Четкий, почти графический боб выбирают те, кто любит аккуратность во всем. Преимущество этого варианта в том, что укладка этой стрижки хорошо держится и подчеркивает черты лица, особенно если волосы гладкие.

Есть и другой вариант — это боб с легкой асимметрией или условно треугольной формой. Он помогает уравновесить пропорции лица и добавляет объема там, где это нужно. Именно поэтому лучше всего подойдет тонким волосам, потому что создает эффект густоты.

Для тех, кто не любит долго стоять перед зеркалом, подходит французский боб. В нем есть естественность, которая в 2026 году в тренде. Ну и конечно, нельзя обойти вниманием гладкий боб, который является максимально ровным и спокойным вариантом. Он выглядит сдержанно и аккуратно, подходит почти под любую форму лица и легко вписывается в повседневный стиль.

И более эффектная история — так называемый голливудский боб. Это стрижка с мягкими волнами и легким объемом, которая добавляет образу выразительности. Она более требовательна в укладке, но выглядит более празднично и ярко.

Ранее мы писали о том, как лучше всего ухаживать за челкой. Она красиво освежает образ, но ей каждый день нужно уделять внимание.

Также Новини.LIVE сообщали, что азиатская стрижка в этом году будет суперпопулярной. К ней стоит присмотреться уже сейчас.

Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
