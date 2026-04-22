Стрижка, яка візуально омолоджує після 40 і її радять стилісти

Після 40 років стрижка часто перестає бути просто зміною образу — вона стає способом трохи омолодитися, полегшити догляд за волоссям. І саме тому боб залишається найкращим варіантом. Він універсальний, не прив’язаний до віку і може мати різний вигляд.

Розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на журнал Рarade.

Яка стрижка є універсальною для жінок після 40

Цього сезону стилісти особливо виділяють кілька варіацій бобу, які добре працюють саме на зрілих жінках. Чіткий, майже графічний боб обирають ті, хто любить акуратність у всьому. Перевага цього варіанту в тому, що укладка цієї стрижки гарно тримається і підкреслює риси обличчя, особливо якщо волосся гладке.

Є і інший варіант — це боб із легкою асиметрією або умовно трикутною формою. Він допомагає врівноважити пропорції обличчя і додає об’єму там, де це потрібно. Саме тому найкраще підійде тонкому волоссі, бо створює ефект густоти.

Для тих, хто не любить довго стояти перед дзеркалом, підходить французький боб. У ньому є природність, яка у 2026 році в тренді. Ну і звичайно, не можна оминути увагою гладкий боб, який є максимально рівним і спокійним варіантом. Він має стриманий і акуратний вигляд, підходить майже під будь-яку форму обличчя і легко вписується в повсякденний стиль.

І більш ефектна історія — так званий голлівудський боб. Це стрижка з м’якими хвилями і легким об’ємом, яка додає образу виразності. Вона трохи вимогливіша в укладці, але має помітно святковіший і яскравіший вигляд.

