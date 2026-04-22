Головна Мода Найкраща жіноча стрижка після 40, яку рекомендують стилісти

Найкраща жіноча стрижка після 40, яку рекомендують стилісти

Дата публікації: 22 квітня 2026 16:15
Стрижка, яка візуально омолоджує після 40 і її радять стилісти
Гарна жінка на стрижці. Фото: freepik

Після 40 років стрижка часто перестає бути просто зміною образу — вона стає способом трохи омолодитися, полегшити догляд за волоссям. І саме тому боб залишається найкращим варіантом. Він універсальний, не прив’язаний до віку і може мати різний вигляд.

Розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на журнал Рarade.

Яка стрижка є універсальною для жінок після 40

Цього сезону стилісти особливо виділяють кілька варіацій бобу, які добре працюють саме на зрілих жінках. Чіткий, майже графічний боб обирають ті, хто любить акуратність у всьому. Перевага цього варіанту в тому, що укладка цієї стрижки гарно тримається і підкреслює риси обличчя, особливо якщо волосся гладке.

Є і інший варіант — це боб із легкою асиметрією або умовно трикутною формою. Він допомагає врівноважити пропорції обличчя і додає об’єму там, де це потрібно. Саме тому найкраще підійде тонкому волоссі, бо створює ефект густоти.

Для тих, хто не любить довго стояти перед дзеркалом, підходить французький боб. У ньому є природність, яка у 2026 році в тренді. Ну і звичайно, не можна оминути увагою гладкий боб, який є максимально рівним і спокійним варіантом. Він має стриманий і акуратний вигляд, підходить майже під будь-яку форму обличчя і легко вписується в повсякденний стиль.

І більш ефектна історія — так званий голлівудський боб. Це стрижка з м’якими хвилями і легким об’ємом, яка додає образу виразності. Вона трохи вимогливіша в укладці, але має помітно святковіший і яскравіший вигляд.

Раніше ми писали про те, як краще за все доглядати за чубчиком. Він гарно освіжає образ, але йому кожен день потрібно приділяти увагу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що азійська стрижка цього року буде суперпопулярною. До неї варто придивитися вже зараз.

стрижка волосся укладання волосся жінки після 40
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
