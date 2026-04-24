Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Як обрати правильний час для миття волосся

Як обрати правильний час для миття волосся

Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 16:01
Коли мити волосся, щоб воно мало кращий вигляд: просте правило
Миття голови. Фото: freepik

Суперечки про те, коли краще йти в душ і мити волосся — перед сном чи одразу після пробудження — це така собі "вічна класика". Але якщо відкинути звички, виявиться, що правильну відповідь знає не ваш будильник, а ваша генетика.

Редакція Новини.LIVE пояснить з матеріалом на Vogue, про що саме мова.

Кому краще мити волосся

Якщо у вас тонке волосся, ранок — ідеальний для вас час. Проблема такого типу волосся в тому, що воно дуже швидко втрачає об'єм. 

  • Ранковий душ змиває все зайве і дає волоссю той самий заряд легкості на весь день. До того ж, прохолодна вода чудово допомагає вийти з анабіозу, коли кава ще не подіяла.

Для власниць густого, жорсткого або кучерявого волосся вечірні ритуали часто стають порятунком. Таке волосся зазвичай живе власним життям: воно надто об'ємне відразу після миття і важко піддається укладці.

  • За ніч волосся трохи вкладається під власною вагою. Багато стилістів навіть радять такий трюк: лягати спати з ледь вологою головою (якщо це не викликає дискомфорту) або заплітати вільну косу на ніч. Це допоможе уникнути ефекту "кульбаби" зранку, а замість нього отримати м’які та природні хвилі.

Звісно, не варто забувати про звички. Хтось звик приймати душ після довгого робочого дня в місті. Іншим важливо відчувати бездоганну свіжість саме перед зустріччю чи роботою. Тому опирайтеся звичайно і на свій комфорт.

Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації