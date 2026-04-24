Коли мити волосся, щоб воно мало кращий вигляд: просте правило

Суперечки про те, коли краще йти в душ і мити волосся — перед сном чи одразу після пробудження — це така собі "вічна класика". Але якщо відкинути звички, виявиться, що правильну відповідь знає не ваш будильник, а ваша генетика.

Кому краще мити волосся

Якщо у вас тонке волосся, ранок — ідеальний для вас час. Проблема такого типу волосся в тому, що воно дуже швидко втрачає об'єм.

Ранковий душ змиває все зайве і дає волоссю той самий заряд легкості на весь день. До того ж, прохолодна вода чудово допомагає вийти з анабіозу, коли кава ще не подіяла.

Для власниць густого, жорсткого або кучерявого волосся вечірні ритуали часто стають порятунком. Таке волосся зазвичай живе власним життям: воно надто об'ємне відразу після миття і важко піддається укладці.

За ніч волосся трохи вкладається під власною вагою. Багато стилістів навіть радять такий трюк: лягати спати з ледь вологою головою (якщо це не викликає дискомфорту) або заплітати вільну косу на ніч. Це допоможе уникнути ефекту "кульбаби" зранку, а замість нього отримати м’які та природні хвилі.

Звісно, не варто забувати про звички. Хтось звик приймати душ після довгого робочого дня в місті. Іншим важливо відчувати бездоганну свіжість саме перед зустріччю чи роботою. Тому опирайтеся звичайно і на свій комфорт.

