2 короткі зачіски, які можна вкласти менш ніж за 5 хвилин

Стрижка. Колаж: Новини.LIVE

Коротке волосся давно перестало бути складним у догляді. Навпаки — саме такі стрижки часто рятують вранці, коли на збори є лише кілька хвилин. Головне, щоб форма була вдало підібрана, і тоді зачіска буде мати охайний та стильний вигляд.

Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість про кілька простих варіантів укладки, які легко зробити самостійно перед виходом з дому.

Легкі текстурні хвилі

Якщо волосся хоча б трохи хвилясте від природи, скористайтеся цим. Достатньо злегка змочити пасма водою та нанести трохи засобу для фіксації або крему для текстури. Потім просто зімніть волосся руками, формуючи природні хвилі.

Така укладка буде мати вдалий вигляд на багатошарових стрижках, адже підкреслює об'єм і робить образ більш невимушеним. Кілька пасом біля обличчя можна додатково підкрутити пальцями для виразнішого ефекту.

Гладко зачесане волосся

Іноді найкраще рішення — максимально проста укладка. Гладко зачесане волосся завжди має дорогий та доглянутий вигляд, особливо якщо йдеться про класичний боб або каре.

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Для цього не потрібно багато часу. Невелику кількість крему чи сироватки розподіліть біля коренів і зачешіть волосся назад або на один бік. Якщо довжина дозволяє, заправте пасма за вуха. Такий варіант підходить і для роботи, і для вечірнього виходу.

Підкручені кінчики

Коли хочеться швидко освіжити зачіску без повноцінної укладки, достатньо попрацювати лише з кінцями волосся. Потрібно лише кілька рухів випрямлячем або брашингом.

Найкраще цей прийом працює на бобах середньої довжини та каре до плечей. Кінчики можна підвернути назовні, щоб додати легкості та руху. Не варто намагатися зробити все ідеально рівно — легка недбалість зараз має набагато природніший вигляд.

До того ж така укладка чудово рятує на другий день після миття голови, коли волосся вже втратило свіжість, але ще не потребує повноцінного миття.

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