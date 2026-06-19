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Главная Мода Самые практичные короткие прически, которые летом в тренде: фото

Самые практичные короткие прически, которые летом в тренде: фото

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 18:47
2 короткие прически, которые можно уложить менее чем за 5 минут
Стрижка. Коллаж: Новини.LIVE

Короткие волосы уже давно перестали быть сложными в уходе. Наоборот — именно такие стрижки часто спасают по утрам, когда на сборы остается всего несколько минут. Главное, чтобы форма была удачно подобрана, и тогда прическа будет выглядеть аккуратно и стильно.

Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажет о нескольких простых вариантах укладки, которые легко сделать самостоятельно перед выходом из дома.

Легкие текстурные волны

Если волосы хотя бы немного волнистые от природы, воспользуйтесь этим. Достаточно слегка смочить пряди водой и нанести немного средства для фиксации или крема для текстуры. Затем просто смягчите волосы руками, формируя естественные волны.

Такая укладка будет хорошо смотреться на многослойных стрижках, ведь она подчеркивает объем и делает образ более непринужденным. Несколько прядей у лица можно дополнительно подкрутить пальцами для более выразительного эффекта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гладко зачесанные волосы

Иногда лучшее решение — максимально простая укладка. Гладко зачесанные волосы всегда выглядят дорого и ухоженно, особенно если речь идет о классическом бобе или каре.

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Для этого не нужно много времени. Нанесите небольшое количество крема или сыворотки у корней и зачешите волосы назад или в одну сторону. Если длина позволяет, заправьте пряди за уши. Такой вариант подходит и для работы, и для вечернего выхода.

Подкрученные кончики

Когда хочется быстро освежить прическу без полноценной укладки, достаточно поработать только с кончиками волос. Нужно всего несколько движений выпрямителем или брашингом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лучше всего этот прием работает на волосах средней длины и каре до плеч. Кончики можно подвернуть наружу, чтобы придать легкость и динамику. Не стоит пытаться сделать все идеально ровно — легкая небрежность сейчас выглядит гораздо естественнее.

К тому же такая укладка отлично спасает на второй день после мытья головы, когда волосы уже потеряли свежесть, но еще не требуют полноценного мытья.

Ранее мы писали о том, какая стрижка оказалась среди главных антитрендов этого года. Речь идет о классическом каскаде с четко выраженными слоями.

Также Новини.LIVE сообщали, какое окрашивание волос для брюнеток актуально в этом году. Его рекомендуют все стилисты.

стильная короткая стрижка как постричься в 2026 году укладка волос
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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