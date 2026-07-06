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Головна Мода 3 стрижки для густого волосся, які матимуть найкращий вигляд у 2026 році

3 стрижки для густого волосся, які матимуть найкращий вигляд у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 15:46
Порада від hair-експертки: 3 найкращі стрижки для густого волосся
Дівчині роблять стрижку. Колаж: Новини.LIVE

Власниці густого волосся добре знають, що це не лише привід для компліментів, а й справжній виклик у щоденному догляді. Таке волосся ефектне, але водночас може бути важким, неслухняним і швидко втрачати форму. Саме тому вибір правильної стрижки має значення не менше, ніж якісний догляд.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Elle.

Ще кілька років тому майстри часто радили максимально проріджувати густі пасма, щоб зробити їх легшими. Сьогодні підхід змінився. Перукарі все частіше говорять про правильну форму, яка допомагає волоссю мати більш рухливий і природний вигляд без втрати об’єму.

Стрижки для густого волосся

Подовжений каскад

Це один із найвдаліших варіантів для тих, хто не хоче прощатися з довжиною. Подовжений каскад добре підкреслює природну густоту, але при цьому дозволяє локонам красиво лягати без зайвого об’єму біля коренів. Стилісти радять робити цю стрижку власницям хвилястого або злегка текстурного волосся.

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Каскад. Фото з Instagram

Шеггі

Ця стрижка вже кілька сезонів залишається серед фаворитів і не збирається втрачати популярність. Для густого волосся важливо, щоб шари були плавними. Надто різкі переходи можуть створити відчуття безладу, тоді як делікатне опрацювання форми додає зачісці руху та легкості. 

Шеггі не втрачає популярності
Шеггі. Фото з Instagram

Подовжений боб

Якщо хочеться більш чіткої форми, варто звернути увагу на подовжений боб. Він допомагає впорядкувати густе волосся. Невелика градуація на кінцях дозволяє уникнути ефекту важкої "шапки", через який багато власниць густого волосся відмовляються від середньої довжини. Подовжений боб має стильний вигляд як з рівною укладкою, так і з природними хвилями.

Подовжений боб має стильний вигляд
Подовжений боб. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, яку коротку стрижку пропонує носити цього сезону відома актора Пенелопа Крус. Можна розглянути як альтернативу каре.

Також Новини.LIVE повідомляли, які ще короткі зачіски можуть стати вдалим вибором для цього сезону. Вони практичні і укласти їх буде легко.

стрижка волосся догляд за волоссям гарне волосся
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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