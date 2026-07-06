Совет от эксперта по волосам: 3 лучшие стрижки для густых волос

Девушке делают стрижку. Коллаж: Новини.LIVE

Обладательницы густых волос хорошо знают, что это не только повод для комплиментов, но и настоящий вызов в повседневном уходе. Такие волосы эффектны, но в то же время могут быть тяжелыми, непослушными и быстро терять форму. Именно поэтому выбор правильной стрижки имеет не меньшее значение, чем качественный уход.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

Еще несколько лет назад мастера часто советовали максимально прореживать густые пряди, чтобы сделать их легче. Сегодня подход изменился. Парикмахеры все чаще говорят о правильной форме, которая помогает волосам выглядеть более подвижно и естественно без потери объема.

Стрижки для густых волос

Удлиненный каскад

Это один из самых удачных вариантов для тех, кто не хочет прощаться с длиной. Удлиненный каскад хорошо подчеркивает естественную густоту, но при этом позволяет локонам красиво ложиться без лишнего объема у корней. Стилисты советуют делать эту стрижку обладательницам волнистых или слегка текстурных волос.

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Каскад. Фото из Instagram

Шегги

Эта стрижка уже несколько сезонов остается в числе фаворитов и не собирается терять популярность. Для густых волос важно, чтобы слои были плавными. Слишком резкие переходы могут создать ощущение беспорядка, тогда как деликатная проработка формы придает прическе движения и легкости.

Шегги. Фото из Instagram

Удлиненный боб

Если хочется более четкой формы, стоит обратить внимание на удлиненный боб. Он помогает привести в порядок густые волосы. Небольшая градуировка на концах позволяет избежать эффекта тяжелой "шапки", из-за которого многие обладательницы густых волос отказываются от средней длины. Удлиненный боб стильно смотрится как с ровной укладкой, так и с естественными волнами.

Удлиненный боб. Фото из Instagram

Ранее мы писали о том, какую короткую стрижку предлагает носить в этом сезоне известная актриса Пенелопа Крус. Ее можно рассмотреть в качестве альтернативы каре.

Также Новини.LIVE сообщали, какие еще короткие прически могут стать удачным выбором для этого сезона. Они практичны, и уложить их будет легко.