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Главная Мода Какая длина волос молодит после 50 лет: стилисты ответили

Какая длина волос молодит после 50 лет: стилисты ответили

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 15:30
Стилисты объяснили, какая прическа делает женщин моложе после 50
Красивая женщина в зрелом возрасте. Коллаж: Новини.LIVE

С возрастом меняется не только состояние волос, но и то, как они влияют на внешний вид в целом. То, что хорошо смотрелось в 30 лет, после 50 может уже не производить такого эффекта. И очень часто дело не в цвете или стрижке, а именно в длине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Правильно подобранная длина волос способна смягчить черты лица, придать свежесть и даже визуально сбросить несколько лет. А неудачная длина, наоборот, может подчеркнуть усталость и возрастные изменения.

Какая длина волос будет идеальной после 50 лет

По мнению многих парикмахеров, лучше всего после 50 лет носить волосы длиной примерно до подбородка, челюсти или чуть ниже плеч. Именно такие стрижки создают легкость и позволяют сохранить естественный объем.

Волосы средней длины красиво обрамляют лицо, отвлекают внимание от изменений в области шеи и нижней части щек, а также делают образ более современным. Кроме того, за такой длиной значительно проще ухаживать и укладывать волосы каждый день.

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Женщина с каре до плеч. Фото: magnific

Короткие стрижки тоже могут выглядеть очень эффектно. Но здесь важно не переусердствовать. Если волосы слишком короткие и плотно прилегают к голове, они часто делают черты лица более жесткими. Зато легкая текстура, удлиненная челка или пряди у лица добавляют мягкости и делают прическу более живой.

Короткі стрижки у будь-якому віці мають ефектний вигляд
Женщина в зрелом возрасте с короткой стрижкой. Фото: magnific

Что касается очень длинных волос, то после 50 лет они подходят далеко не всем. С возрастом волосы нередко становятся тоньше, теряют густоту и блеск. Из-за этого длинные прямые пряди могут визуально утяжелять образ.

Особенно это заметно, когда волосы не имеют формы или лежат одной сплошной линией. В таком случае они как будто "тянут" черты лица вниз и делают внешность более уставшей.

Еще одна распространенная ошибка — полное отсутствие слоев и объема. Ровный срез по всей длине не всегда идет зрелым женщинам, ведь прическа тогда теряет динамику. Поэтому при выборе новой стрижки стоит ориентироваться не на модные тренды или желание сохранить максимальную длину, а на то, в каком состоянии находятся волосы.

Ранее мы писали о том, какую короткую стрижку сделала себе актриса Пенелопа Крус. Стоит рассмотреть ее как альтернативу классическому каре.

Также Новини.LIVE сообщали, от какой стрижки стоит воздержаться в этом сезоне, если вы хотите выглядеть стильно. Эта прическа будет добавлять возраста.

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Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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