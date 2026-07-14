Bubble-силует став головним трендом літа-2026: які речі обирають модниці

Гарні образи. Колаж: Новини.LIVE

Цього літа в моді знову речі з незвичайним кроєм. Один із фасонів, який привернув найбільше уваги, — bubble-силует. Він має об'ємну форму й легко впізнається завдяки округлому низу, що створює ефект легкої пишності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Які речі носити цього літа

Спочатку такий крій асоціювався переважно із сукнями, але зараз його використовують і для топів, спідниць, штанів та блуз. Такі речі добре вписуються як у повсякденний гардероб, так і в образи для особливих випадків.

Об'ємний силует може здатися не найкращим варіантом для спеки, але вирішальну роль тут відіграє тканина. Льон, бавовна та інші натуральні матеріали добре пропускають повітря, а вільний крій не прилягає до тіла, тому в такому одязі часто комфортніше, ніж у приталених моделях.

Створити збалансований образ із bubble-річчю досить просто. Якщо акцентом став пишний топ, його можна поєднати з прямими джинсами, класичними штанами або спідницею простого крою. Якщо ж вибір припав на об'ємний низ, гарним доповненням стане боді, майка чи лаконічний топ.

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Водночас жорстких правил тут немає. Bubble-силует легко поєднується з іншими об'ємними речами, якщо правильно підібрати кольори, фактури та аксесуари. Саме тому цей фасон відкриває багато можливостей для стильних експериментів і дозволяє щоразу отримувати зовсім інший результат.

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