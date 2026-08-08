Шкіряний бомбер в тренді: єдина річ, без якої не обійтися цієї осені

Образи з осінньою курткою. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Ще кілька років тому здавалося, що шкіряний бомбер ненадовго повернувся в моду. Проте сьогодні він уже став однією з базових речей осіннього гардероба. Така куртка здатна замінити і піджак, і косуху, і навіть легке пальто — залежно від того, з чим її носити.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Бомбер на осінь

Дизайнери вже кілька сезонів поспіль говорять про повернення до речей, які не втрачають актуальності після кількох виходів. Саме тому акцент змістився з яскравого декору на форму, матеріал і посадку. Стилісти теж звертають увагу: сьогодні річ має дорогий вигляд не через логотип, а завдяки тому, як вона сидить на фігурі.

У 2026 році шкіряний бомбер помітно змінився. Він став стриманішим, без зайвих блискавок, масивних нашивок чи контрастних написів. У центрі уваги — чистий крій, плавна лінія плечей і правильна довжина. Куртка не повинна бути надто великою, але й обтислий силует уже не вважається вдалим рішенням. Найкращий вигляд мають моделі, які залишають трохи простору для светра або тонкого жакета під низ.

Шкіряний бомбер в спортивному образі. Фото з Instagram

Не менш важливий і матеріал. Гладка шкіра з природною фактурою має значно цікавіший вигляд, ніж надто глянцеве або штучно зістарене покриття. Саме такі моделі довше не набридають і легко вписуються в повсякденний гардероб. До того ж вони не прив'язують образ до одного стилю: сьогодні це можуть бути джинси, завтра — широкі класичні штани, а післязавтра — проста трикотажна сукня.

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Ще одна риса актуального бомбера — універсальність. Якщо раніше його найчастіше носили лише зі спортивними речами, то тепер межі практично зникли. Стилісти радять не боятися поєднувати шкіряний бомбер навіть із більш стриманими комплектами. Саме цей контраст робить образ живішим і менш передбачуваним.

Коричневий бомбер. Фото з Instagram

Окрему увагу варто звернути на колір. Безперечним фаворитом залишається чорний, але не менш актуальні темно-коричневий, шоколадний, графітовий і глибокий бордовий. Такі відтінки мають спокійніший вигляд, ніж класичний чорний, і легше поєднуються з осінньою палітрою одягу.

Шкіряний бомбер цього сезону — не про бажання виділитися за будь-яку ціну. Це річ, яку купують із розрахунком не на один сезон.

Раніше ми писали про те, яка спідниця може стати справжнім хітом цієї осені. За словами стилістів, вона легко поєднується з різними стилями і одягом.

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