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Головна Мода Варто враховувати не лише тренди: речі, які служитимуть вам не один сезон

Варто враховувати не лише тренди: речі, які служитимуть вам не один сезон

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 10:36
Речі, які варто купити на осінь 2026: незмінна класика
Джинси, дівчина в тренчі. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Осінній гардероб не обов'язково має бути великим. Насправді достатньо кількох вдалих речей, які легко поєднуються між собою і не втрачають актуальності з року в рік. Саме така база допомагає швидко збирати образи без довгих роздумів перед шафою.

Редакція Новини.LIVE розповість, що знадобиться в першу чергу.

Базові речі на осінь-2026

Якщо плануєте оновити гардероб, почніть із верхнього одягу. Найпрактичнішим вибором стане класичне пальто. Воно пасує майже до всього — від джинсів до суконь, добре зігріває і має доречний вигляд протягом усього осіннього сезону. Тренч теж залишається красивою класикою, але він більше підходить для теплих вересневих днів. Коли температура починає стрімко знижуватися, пальто стає значно комфортнішим варіантом.

Тренч залишається незмінною осінньою класикою у 2026 році
Дівчина в тренчі. Фото з Instagram

Не менш важлива річ — хороший светр. Найкраще працюють моделі вільного крою з високим коміром. Якщо є можливість, зверніть увагу на вовну мериноса або кашемір. Такі матеріали добре зберігають тепло, не виходять із моди й мають дорогий вигляд навіть без великої кількості аксесуарів. Відтінки теж краще обирати спокійні: молочний, графітовий, бежевий або колір кемел. Такий светр легко носити і з джинсами, і зі спідницею, а високий комір часто дозволяє обійтися без шарфа.

Який светр носити цієї осені
Молочний светр. Фото з Instagram

Ще одна річ, без якої складно уявити осінню базу, — джинси. Найвдаліший вигляд мають прямі моделі або широкі джинси з високою чи середньою посадкою. Вони гармонійно поєднуються з об'ємними светрами, довгими пальтами та будь-яким осіннім взуттям — від кросівок до масивних черевиків. До того ж такий крій візуально витягує силует і залишається актуальним уже не перший сезон.

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Трендові джинси. Фото з Instagram

Саме ці три речі стануть основою гардероба, яку легко доповнювати улюбленими аксесуарами, сумками чи взуттям. Коли база підібрана вдало, створювати стильні образи набагато простіше, а кожна нова покупка легко вписується в уже готові поєднання.

Раніше ми писали про те, які базові речі мають бути присутні в гардеробі жінки з гарним смаком. Мова про чотири ключові елементи.

Також Новини.LIVE повідомляли, які речі є базовими на думку українського дизайнера Андре Тана. Це ті самі речі, що будуть актуальні незалежно від сезону.

осінь тренди базові жіночі речі
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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