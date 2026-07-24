5 речей, які псують жіночий образ: чого радять уникати стилісти

Стильні та впевнені в собі жінки. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Мода змінюється щосезону, але хороший смак не залежить від трендів. Саме тому є речі, які багато жінок поступово прибирають зі свого гардероба. Не тому, що вони заборонені, а тому, що вони рідко роблять образ справді вдалим.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Футболки та світшоти з гучними написами

Одяг із гучними написами — один із таких прикладів. Футболки чи світшоти з фразами про "королеву", "ідеальне життя" або "успішну дівчину" вже не мають оригінальний вигляд. Коли річ намагається говорити замість людини, вона майже завжди програє. У 2026 році в тренді простий верх без зайвого тексту, який легко поєднати з будь-яким низом.

Речі з надлишком декору

Не менш суперечливий вигляд мають речі, на яких зібрано все одразу: паєтки, камінці, великі нашивки, блискучий декор. Якщо деталей забагато, вони відволікають увагу й роблять комплект перевантаженим. Лаконічний крій і гарна тканина справляють набагато краще враження.

Одяг із дешевої синтетики

Ще один момент, на який варто звернути увагу, — якість матеріалу. Одяг із дешевої синтетики швидко втрачає форму, вкривається ковтунцями й має неохайний вигляд уже після кількох прань. Через це навіть добре підібраний комплект здається дешевшим. Якщо є можливість, краще вибирати бавовну, льон, віскозу або тканини зі змішаним складом, які довше залишаються охайними.

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Речі з великими логотипами

Окремо варто згадати одяг із великими логотипами. Коли назва бренду займає чи не половину футболки або худі, це більше привертає увагу до етикетки, ніж до самого образу. Будуть актуальнішими речі без помітних написів, які не втрачають актуальності через сезон.

Надто відвертий або підлітковий одяг

Не завжди вдалим рішенням стає і прагнення мати значно молодший вигляд за допомогою гардероба. Надто короткі спідниці, відкриті топи чи одяг із дитячими принтами рідко додають стилю. Частіше вони порушують баланс образу. Натомість сучасний крій, добре підібрана довжина та якісне пошиття будуть доречніші.

Отже, щоб мати стильний вигляд, іноді достатньо кількох простих речей, які добре сидять, поєднуються між собою та відповідають саме вам. Саме такі образи запам'ятовуються набагато більше, ніж найяскравіші модні експерименти.

Раніше ми писали про те, які літні речі залишаться актуальними і восени. Це основа базового жіночого гардероба.

Також Новини.LIVE повідомляли, які базові речі ідеально підійдуть для літнього гардероба. Вони будуть актуальними не тільки цей сезон.