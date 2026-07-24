5 вещей, которые портят женский образ: чего советуют избегать стилисты

Стильные и уверенные в себе женщины. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Мода меняется каждый сезон, но хороший вкус не зависит от трендов. Именно поэтому есть вещи, которые многие женщины постепенно убирают из своего гардероба. Не потому, что они запрещены, а потому, что они редко делают образ по-настоящему удачным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Футболки и свитшоты с кричащими надписями

Одежда с кричащими надписями — один из таких примеров. Футболки или свитшоты с фразами о "королеве", "идеальной жизни" или "успешной девушке" уже не выглядят оригинально. Когда вещь пытается говорить вместо человека, она почти всегда проигрывает. В 2026 году в тренде — простой верх без лишнего текста, который легко сочетается с любым низом.

Вещи с избытком декора

Не менее противоречиво выглядят вещи, на которых собрано все сразу: пайетки, камушки, крупные нашивки, блестящий декор. Если деталей слишком много, они отвлекают внимание и делают комплект перегруженным. Лаконичный крой и хорошая ткань производят гораздо лучшее впечатление.

Одежда из дешевой синтетики

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, — качество материала. Одежда из дешевой синтетики быстро теряет форму, покрывается катышками и выглядит неопрятно уже после нескольких стирок. Из-за этого даже хорошо подобранный комплект кажется более дешевым. Если есть возможность, лучше выбирать хлопок, лен, вискозу или ткани смешанного состава, которые дольше сохраняют опрятный вид.

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Вещи с крупными логотипами

Отдельно стоит упомянуть одежду с крупными логотипами. Когда название бренда занимает едва ли не половину футболки или худи, это больше привлекает внимание к этикетке, чем к самому образу. Более актуальными будут вещи без заметных надписей, которые не теряют актуальности через сезон.

Слишком откровенная или подростковая одежда

Не всегда удачным решением становится и стремление выглядеть значительно моложе с помощью гардероба. Слишком короткие юбки, открытые топы или одежда с детскими принтами редко добавляют стиля. Чаще они нарушают баланс образа. Зато современный крой, хорошо подобранная длина и качественный пошив будут более уместны.

Итак, чтобы выглядеть стильно, иногда достаточно нескольких простых вещей, которые хорошо сидят, сочетаются между собой и подходят именно вам. Именно такие образы запоминаются гораздо больше, чем самые яркие модные эксперименты.

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