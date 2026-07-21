Какая одежда уже вышла из моды: главные антитренды 2026 года

Девушка в модном образе. Коллаж: Новини.LIVE

Тенденции постоянно меняются, и каждый раз сложно полностью обновлять гардероб. Но иногда достаточно пересмотреть вещи, которые уже давно утратили актуальность, и заменить их более современными вариантами.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Одежда, от которой стилисты советуют постепенно отказываться

Первыми в этом списке остаются очень узкие джинсы. Когда-то они были почти в каждом шкафу, но сейчас уступили место моделям более свободного кроя. Прямые, широкие или слегка расклешенные фасоны в 2026 году выглядят гораздо современнее, к тому же они значительно удобнее в повседневной жизни.

Узкие джинсы. Фото из Instagram

Не лучшим выбором сегодня считается и одежда с огромными логотипами или заметными надписями. Если раньше это был способ продемонстрировать бренд, то сейчас в моде более сдержанные вещи без лишнего декора. Именно простой дизайн и качественный материал делают образ дороже на вид.

Еще одна вещь, которая уже не пользуется таким спросом, — джинсы с большими дырками и слишком выраженными потертостями. Такой деним все реже встречается в актуальных коллекциях. Вместо этого популярны классические модели или варианты с минимальными декоративными элементами.

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Рваные джинсы. Фото из Instagram

Также стоит обратить внимание на массивные колье-ожерелья из крупных пластиковых деталей. Когда-то они были модным акцентом, но сегодня чаще перегружают образ, чем украшают его. Сейчас гораздо актуальнее лаконичный минимализм — тонкие цепочки, аккуратные серьги или сдержанные украшения, которые легко сочетаются с различными стилями.

Ранее мы писали о том, что сейчас модно носить лоферы с носками. Такой стильный прием используют модницы в своих образах этого сезона.

Также Новини.LIVE сообщали о распространенных ошибках в женском гардеробе, которые, по мнению Андре Тана, допускают почти все. Если хотите выглядеть стильно, нужно учитывать все нюансы.