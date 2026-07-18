Как носить носки с обувью летом: самые модные сочетания

Носки с сандалиями и лоферами: тренд, покоривший лето 2026 года
Еще несколько лет назад сочетание носков с летней обувью вызывало немало споров. Сегодня же этот прием прочно вошел в число главных модных тенденций. Его можно увидеть и на показах, и в образах инфлюенсерок, и просто на улицах модных столиц.
Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажут об этом тренде подробнее.
К тому же этим летом погода постоянно меняется. Жаркие дни чередуются с прохладными утрами и вечерами, поэтому тонкие хлопковые носки стали не только стильным, но и практичным дополнением гардероба.
Спортивные сандалии
Если кроссовки уже немного надоели, стоит обратить внимание на спортивные сандалии. В сочетании с белыми носками они выглядят современно и непринужденно. Такое сочетание еще и добавляет комфорта: ноги меньше натираются, если приходится много ходить.
Сабо на массивной подошве
Сабо и сами по себе привлекают внимание, но с носками образ выглядит еще интереснее. Именно этот небольшой акцент добавляет фактурности и делает даже простой наряд более продуманным. Особенно хорошо смотрятся однотонные светлые носки.
Лаконичные босоножки
Еще один тренд, который быстро набрал популярность, — короткие носки или полуноски, прикрывающие только пятку. Их активно популяризировал Miu Miu, а теперь этот прием можно увидеть далеко за пределами подиумов. Они не только защищают ноги от натирания, но и придают босоножкам необычный вид, сочетая женственность с легким спортивным настроением.
Лоферы
Белые носки с лоферами уже стали современной классикой. Такой дуэт прекрасно сочетается с мини-юбками, легкими платьями, шортами или широкими брюками. Если хочется создать образ в легком стиле преппи, именно эта комбинация станет одним из лучших вариантов.
Этим летом носки уже не воспринимаются как случайный элемент гардероба. Они стали полноценной деталью образа, которая может сделать даже самое простое сочетание обуви и одежды интереснее и одновременно добавить комфорта в переменчивую летнюю погоду.
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