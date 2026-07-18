Як носити шкарпетки з взуттям улітку: наймодніші поєднання

Дівчата в стильних шкарпетках. Колаж: Новини.LIVE

Ще кілька років тому поєднання шкарпеток із літнім взуттям викликало чимало суперечок. Сьогодні ж цей прийом закріпився серед головних модних тенденцій. Його можна побачити і на показах, і в образах інфлюенсерок, і просто на вулицях модних столиць.

Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість про цей тренд детальніше.

До того ж цього літа погода постійно змінюється. Спекотні дні чергуються з прохолодними ранками та вечорами, тому тонкі бавовняні шкарпетки стали не лише стильним, а й практичним доповненням гардероба.

Спортивні сандалі

Якщо кросівки вже трохи набридли, варто звернути увагу на спортивні сандалі. Разом із білими шкарпетками вони мають сучасний і невимушений вигляд. Таке поєднання ще й додає комфорту: ноги менше натирає, якщо доводиться багато ходити.

Спортивні сандалі в образі. Фото: Instagram/immillieholmes

Сабо на масивній підошві

Сабо й самі по собі привертають увагу, але зі шкарпетками образ має ще цікавіший вигляд. Саме цей невеликий акцент додає фактурності й робить навіть простий комплект більш продуманим. Особливо гарний вигляд мають однотонні світлі шкарпетки.

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Носки з сабо. Фото: Instagram/megsbustard

Лаконічні босоніжки

Ще один тренд, який швидко набрав популярності, — короткі шкарпетки або напівшкарпетки, що прикривають лише п'яту. Їх активно популяризував Miu Miu, а тепер цей прийом можна побачити далеко за межами подіумів. Вони не лише захищають ноги від натирання, а й додають босоніжкам незвичного вигляду, поєднуючи жіночність із легким спортивним настроєм.

Босоніжки з носками. Фото: Instagram/whatgigiwears

Лофери

Білі шкарпетки з лоферами вже стали сучасною класикою. Такий дует чудово поєднується з мініспідницями, легкими сукнями, шортами або широкими штанами. Якщо хочеться створити образ із легким настроєм стилю препі, саме ця комбінація стане одним із найкращих варіантів.

Лофери з носками. Фото: Instagram/clarisse_vsr

Цього літа шкарпетки вже не сприймаються як випадковий елемент гардероба. Вони стали повноцінною деталлю образу, яка може зробити навіть найпростіше поєднання взуття та одягу цікавішим і водночас додати комфорту у мінливу літню погоду.

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