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Головна Мода Стилісти назвали речі, які давно час прибрати з гардероба

Стилісти назвали речі, які давно час прибрати з гардероба

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2026 18:28
Який одяг уже вийшов із моди: головні антитренди 2026 року
Дівчина в трендовому образі. Колаж: Новини.LIVE

Тренди змінюються постійно і кожен раз важко повністю міняти гардероб. Але іноді достатньо переглянути речі, які вже давно втратили актуальність, і замінити їх сучаснішими альтернативами.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Одяг, від якого стилісти радять поступово відмовлятися

Першими у цьому списку залишаються дуже вузькі джинси. Колись вони були майже в кожній шафі, але зараз поступилися місцем моделям вільнішого крою. Прямі, широкі або злегка розслаблені фасони у 2026 році мають значно сучасніший вигляд, до того ж вони значно комфортніші у повсякденному житті.

Джинси, які знайдуться в кожній шафі
Вузькі джинси. Фото з Instagram

Не найкращим вибором сьогодні вважається й одяг із величезними логотипами чи помітними написами. Якщо раніше це було способом продемонструвати бренд, то зараз у моді більш стримані речі без зайвого декору. Саме простий дизайн і якісний матеріал роблять образ дорожчим на вигляд.

Ще одна річ, яка вже не має такого попиту, — джинси з великими дірками та надто вираженими потертостями. Такий денім дедалі рідше зустрічається в актуальних колекціях. Натомість популярні класичні моделі або варіанти з мінімальними декоративними елементами.

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Рвані джинси стали антитрендом
Рвані джинси. Фото з Instagram

Також варто звернути увагу на масивні кольє-намиста з великих пластикових деталей. Колись вони були модним акцентом, але сьогодні частіше перевантажують образ, ніж прикрашають його. Зараз набагато актуальніший лаконічний мінімалізм — тонкі ланцюжки, акуратні сережки чи стримані прикраси, які легко поєднуються з різними стилями.

Раніше ми писали про те, що зараз модно носити лофери з носками. Такий стильний прийом використовують модниці в своїх образах цього сезону.

Також Новини.LIVE повідомляли про поширені помилки в жіночому гардеробі, які на думку Андре Тана, допускають майже усі. Якщо прагнете мати стильний вигляд, потрібно враховувати усі нюанси.

антитренди 2026 рік жіночий одяг
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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