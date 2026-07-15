Джей Ло вкотре задала тренд: який аксесуар вона обрала цього літа

Джей Ло. Колаж: Новини.LIVE

Літні образи Дженніфер Лопес традиційно привертають багато уваги, але цього разу найбільше обговорюють не сукню, а аксесуар, який легко вписати у повсякденний гардероб. Співачка доповнила свій образ легкою хусткою, і саме ця деталь стала його головною особливістю.

Новини.LIVE розповість детальніше про цей аксесуар.

Стильний аксесуар в образі Джей Ло

Для виходу Джей Ло обрала білу мінісукню, ймовірно, від бренду Dolce & Gabbana. Модель на тонких бретелях прикрашена ажурним шиттям, а вирізи на талії роблять силует більш виразним. Образ вийшов легким та літнім.

Найбільше уваги привернула мереживна хустка, виконана в тому ж стилі, що й сукня. Співачка зав'язала її на потилиці, як класичну бандану. Саме так хустки часто носили під час відпочинку на середземноморських курортах ще у 1960-х роках. Сьогодні цей спосіб знову повернувся в моду, і його дедалі частіше можна побачити не лише на подіумах, а й у повсякденних літніх образах.

Також в цього аксесуара є практична перевага. Хустка допомагає захистити волосся від сонця, спеки та морського вітру, тому стане доречною як у місті, так і під час відпустки.

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До речі, Дженніфер Лопес не вперше обирає саме такий аксесуар. Хустки, бандани й тюрбани з'являлися в її гардеробі ще багато років тому, тож цей елемент давно став частиною впізнаваного стилю співачки.

До білої сукні Джей Ло також підібрала чорні сонцезахисні окуляри у формі "котяче око", які додали образу контрасту. Макіяж вона залишила максимально природним — із теплими бронзовими відтінками, а волосся вклала легкими хвилями. Завершив образ світлий манікюр із металевим блиском.

Якщо хочеться повторити цей стиль, зовсім не обов'язково шукати дизайнерські речі. Біла літня сукня, легка хустка та класичні сонцезахисні окуляри — просте поєднання, яке цього сезону має особливо актуальний вигляд.

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