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Головна Мода Восени вони будуть всюди: наймодніші туфлі нового сезону

Восени вони будуть всюди: наймодніші туфлі нового сезону

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 18:22
Осінній тренд, який варто приміряти вже зараз: наймодніші туфлі сезону
Туфлі з невисокими підборами, туфлі-човники. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Поки літо ще не поспішає здавати свої позиції, модниці вже придивляються до взуття, яке стане хітом найближчої осені. І хороша новина полягає в тому, що чекати похолодання зовсім не обов'язково. Більшість трендових моделей легко вписуються в гардероб уже зараз і однаково вдало поєднуються як із літніми сукнями, так і з джинсами чи класичними штанами.

Якщо плануєте оновити взуттєву полицю лише однією парою, Новини.LIVE з посиланням на Vogue радить звернути увагу саме на ці варіанти.

Kitten heels знову серед фаворитів

Невисокі підбори залишаються одним із найкращих компромісів між красою та комфортом. Цього сезону дизайнери зробили їх більш сучасними: додали цікаву фурнітуру, металеві деталі та незвичний декор. Такі туфлі будуть доречні і в офісі, і на вечірній зустрічі, а ноги в них втомлюються значно менше, ніж на високих шпильках.

Низькі підбори не лише про комфорт
GUESS. Фото з Vogue

Сліпери більше не лише для дому

Просте та максимально зручне взуття поступово стало повноцінною частиною міського гардероба. Сліпери та шкіряні капці тепер носять не тільки з повсякденним одягом, а й комбінують із довгими спідницями, лляними костюмами та навіть ошатними сукнями. Саме така невимушеність зараз і вважається одним із головних модних прийомів.

Сліпери завжди актуальні
MIRATON. Фото з Vogue

Т-подібний ремінець повернувся

Моделі з ремінцем у формі літери "Т" переживають нову хвилю популярності. Якщо влітку були актуальними відкриті босоніжки, то ближче до осені варто звернути увагу на закриті туфлі з гострим носком. Вони мають витончений вигляд, візуально подовжують ноги та легко поєднуються зі спідницями міді, класичними брюками чи сукнями.

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Взуття з ремінцем в тренді
MANGO. Фото з Vogue

Класичні човники нікуди не зникли

Є взуття, яке складно назвати короткочасним трендом, і човники саме з цієї категорії. Вони знову опинилися серед головних фаворитів нового сезону. Найбільш актуальними будуть моделі з акуратним загостреним носком і невисокими або конусоподібними підборами.

Класичні човники нікуди не зникли
Calvin Klein. Фото з Vogue

Поки погода дозволяє, можна сміливо обирати яскраві кольори чи цікаві принти, а восени достатньо додати щільні кольорові колготки, щоб образ мав актуальний вигляд.

Раніше ми писали про те, яку нову модель кросівок представила PUMA у колаборації з A$AP Rocky. За основу колекції був взятий силует Suede 1994 року.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому зараз часто на вулицях можна побачити, як модниці носять лофери з носками. Це найцікавіше поєднання 2026 року.

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Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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