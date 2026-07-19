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Головна Мода Нове улюблене взуття модниць: босоніжки, які ви точно пам'ятаєте

Нове улюблене взуття модниць: босоніжки, які ви точно пам'ятаєте

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 08:14
Усі згадали ці босоніжки з 90-х: вони стали хітом літа-2026
Босоніжки. Колаж: Новини.LIVE

Здається, мода ще не сказала останнього слова про 1990-ті. Цього літа вона повернула ще одну річ, яку багато хто точно пам'ятає з дитинства. Мова про босоніжки з плетеними ремінцями. Вони нагадують ті самі кольорові шнурки, з яких колись робили браслети дружби, брелоки та різні прикраси. Тепер ця ідея отримала нове життя й опинилася серед головних взуттєвих трендів літа 2026.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Босоніжки, які всі носили у 90-х

Такі босоніжки вже можна побачити не лише на подіумах, а й у гардеробах модниць, які першими підхоплюють нові тенденції. Вони чудово вписуються в атмосферу відпустки, моря та спекотних днів. Водночас їх легко носити і в місті — із сукнями, лляними костюмами, джинсовими шортами чи широкими штанами.

Помітну роль у поверненні цього стилю відіграла нова колекція Miu Miu. Саме після неї морська тематика стала однією з найобговорюваніших у світі моди. Окрему увагу тоді привернув незвичний стилістичний прийом — кольорові пластирі на ногах моделей. Саме ця деталь стала однією з найяскравіших усього показу.

Нове взуття у колекції Miu Miu
Босоніжки від Miu Miu. Фото з Vogue

Головна особливість самих босоніжок — ремінці. Вони тонкі, переплетені між собою та красиво огортають стопу, іноді підіймаючись трохи вище щиколотки. За рахунок цього взуття має майже невагомий вигляд. 

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У цих моделях легко впізнати морський настрій. Дизайнери надихалися канатами, вузлами та техніками плетіння, які давно використовують моряки. Звичайна практична деталь стала основою для модного акценту, який сьогодні має зовсім інший вигляд.

Босоніжки з ремінцями
Flòwze. Фото з Vogue

На цей тренд звернув увагу й італійський бренд Flòwze. Там зробили ставку на ще стриманіший дизайн. Пласка тонка підошва, мінімум деталей і вся увага саме до плетених ремінців. Такі моделі легко поєднувати з базовими речами, тому вони підійдуть тим, хто любить спокійні образи в мінімалістичному стилі.

Поступово вони дедалі частіше з'являються поруч з іншими популярними моделями літнього взуття. Якщо ще зовсім недавно всі обирали "желейні" шльопанці, мінімалістичні в'єтнамки або сандалі, то зараз увага зміщується саме на плетені ремінці. 

Раніше ми писали про те, що мюлі на танкетці з 90-х повертаються теж в моду. Зірки вже додали їх до своїх образів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Джамала обрала дуже стильну модель взуття на це літо. Якщо хочете створити модний образ, то це взуття підійде ідеально.

тренди жіноче взуття взуття на літо
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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