Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Новая любимая обувь модниц: босоножки, которые вы наверняка помните

Новая любимая обувь модниц: босоножки, которые вы наверняка помните

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 08:14
Все вспомнили эти босоножки из 90-х: они стали хитом лета 2026 года
Босоножки. Коллаж: Новини.LIVE

Похоже, мода еще не сказала последнего слова о 1990-х. Этим летом она вернула еще одну вещь, которую многие наверняка помнят с детства. Речь идет о босоножках с плетеными ремешками. Они напоминают те самые цветные шнурки, из которых когда-то делали браслеты дружбы, брелки и различные украшения. Теперь эта идея обрела новую жизнь и оказалась среди главных обувных трендов лета 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Босоножки, которые все носили в 90-х

Такие босоножки уже можно увидеть не только на подиумах, но и в гардеробах модниц, которые первыми подхватывают новые тенденции. Они прекрасно вписываются в атмосферу отпуска, моря и жарких дней. В то же время их легко носить и в городе — с платьями, льняными костюмами, джинсовыми шортами или широкими брюками.

Заметную роль в возвращении этого стиля сыграла новая коллекция Miu Miu. Именно после нее морская тематика стала одной из самых обсуждаемых в мире моды. Отдельное внимание тогда привлек необычный стилистический прием — цветные пластыри на ногах моделей. Именно эта деталь стала одной из самых ярких всего показа.

Нове взуття у колекції Miu Miu
Босоножки от Miu Miu. Фото из Vogue

Главная особенность самих босоножек — ремешки. Они тонкие, переплетены между собой и красиво облегают стопу, иногда поднимаясь чуть выше лодыжки. Благодаря этому обувь выглядит почти невесомой.

Читайте также:

В этих моделях легко уловить морское настроение. Дизайнеры черпали вдохновение в канатах, узлах и техниках плетения, которые издавна используют моряки. Обычная практичная деталь стала основой для модного акцента, который сегодня выглядит совершенно иначе.

Босоніжки з ремінцями
Flòwze. Фото из Vogue

На этот тренд обратил внимание и итальянский бренд Flòwze. Там сделали ставку на еще более сдержанный дизайн. Плоская тонкая подошва, минимум деталей и все внимание сосредоточено именно на плетеных ремешках. Такие модели легко сочетать с базовыми вещами, поэтому они подойдут тем, кто любит спокойные образы в минималистичном стиле.

Постепенно они все чаще появляются рядом с другими популярными моделями летней обуви. Если еще совсем недавно все выбирали "желейные" шлепанцы, минималистичные вьетнамки или сандалии, то сейчас внимание смещается именно на плетеные ремешки.

Ранее мы писали о том, что мюли на танкетке из 90-х тоже возвращаются в моду. Звезды уже включили их в свои образы.

Также Новини.LIVE сообщали, что Джамала выбрала очень стильную модель обуви на это лето. Если хотите создать модный образ, то эта обувь подойдет идеально.

тренды женская обувь обувь на лето
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации