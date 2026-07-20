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Головна Мода PUMA відродила культові Suede 94: нова колаборація вже доступна в Україні

PUMA відродила культові Suede 94: нова колаборація вже доступна в Україні

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 11:39
Легендарні PUMA Suede повернулися: культову модель переосмислив A$AP Rocky
A$AP Rocky. Колаж: Новини.LIVE

Кросівки PUMA Suede вже давно перестали бути просто спортивним взуттям. За десятки років вони стали частиною вуличної культури, музики та моди, а тепер отримали нове життя завдяки спільній роботі бренду з A$AP Rocky.

Новини.LIVE розповість про ці кросівки детальніше.

Кросівки від PUMA, які стали легендою

Цього разу репер не просто додав своє ім'я до культової моделі, а звернувся до архівів PUMA. Основою колекції став силует Suede 1994 року, який відтворили максимально близько до оригіналу. У моделі знову з'явилася тонша підошва та впізнавана форма, за яку її колись полюбили шанувальники бренду.

Водночас без сучасних деталей не обійшлося. Кросівки отримали золотий лейслок із логотипом PUMA, а також спеціально створену коробку, яка випущена лише для цієї колаборації. Збережено й характерні елементи класичної версії — м'який язичок із необробленим краєм і ткану бірку в стилі 90-х.

Нові кросівки від Puma
Кросівки A$AP ROCKY x PUMA Suede '94. Фото з магазину

У результаті вийшла модель, яка однаково вдалий вигляд матиме як із базовими джинсами та футболкою, так і з більш сміливими streetwear-образами.

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В Україні нові A$AP ROCKY x PUMA Suede '94 з'явилися 18 липня. Колекцію випустили обмеженим тиражем, тому довго в продажу вона навряд чи затримається.

Вартість пари становить 6 190 гривень

Раніше ми писали про те, якого кольору кросівки набирають популярності у 2026 році. Білий відходить у минуле.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ретро-кросівки 90-х знову стали героєм образів цього року. Модниці досить вдало стилізуються замшеві моделі від Adidas.

кросівки Puma трендове взуття
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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