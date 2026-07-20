Легендарные PUMA Suede вернулись: культовую модель переосмыслил A$AP Rocky

A$AP Rocky. Коллаж: Новини.LIVE

Кроссовки PUMA Suede уже давно перестали быть просто спортивной обувью. За десятки лет они стали частью уличной культуры, музыки и моды, а теперь обрели новую жизнь благодаря совместной работе бренда с A$AP Rocky.

Новини.LIVE расскажет об этих кроссовках подробнее.

Кроссовки от PUMA, ставшие легендой

На этот раз рэпер не просто добавил свое имя к культовой модели, а обратился к архивам PUMA. Основой коллекции стал силуэт Suede 1994 года, который воссоздали максимально близко к оригиналу. У модели снова появилась более тонкая подошва и узнаваемая форма, за которую ее когда-то полюбили поклонники бренда.

В то же время не обошлось и без современных деталей. Кроссовки получили золотой лейслок с логотипом PUMA, а также специально созданную коробку, выпущенную исключительно для этой коллаборации. Сохранены и характерные элементы классической версии — мягкий язычок с необработанным краем и тканая бирка в стиле 90-х.

Кроссовки A$AP ROCKY x PUMA Suede '94. Фото из магазина

В результате получилась модель, которая одинаково удачно будет смотреться как с базовыми джинсами и футболкой, так и с более смелыми streetwear-образами.

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Стоимость пары составляет 6 190 гривен.

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