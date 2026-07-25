Осенний тренд, который стоит примерить уже сейчас: самые модные туфли сезона

Туфли на невысоком каблуке, туфли-лодочки. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Пока лето еще не спешит сдавать свои позиции, модницы уже присматриваются к обуви, которая станет хитом предстоящей осени. И хорошая новость заключается в том, что ждать похолодания вовсе не обязательно. Большинство трендовых моделей легко вписываются в гардероб уже сейчас и одинаково удачно сочетаются как с летними платьями, так и с джинсами или классическими брюками.

Если вы планируете пополнить обувную полку всего одной парой, Новини.LIVE со ссылкой на Vogue советует обратить внимание именно на эти варианты.

Kitten heels снова среди фаворитов

Невысокие каблуки остаются одним из лучших компромиссов между красотой и комфортом. В этом сезоне дизайнеры сделали их более современными: добавили интересную фурнитуру, металлические детали и необычный декор. Такие туфли будут уместны и в офисе, и на вечерней встрече, а ноги в них устают значительно меньше, чем на высоких шпильках.

GUESS. Фото из Vogue

Слиперы — уже не только для дома

Простая и максимально удобная обувь постепенно стала полноценной частью городского гардероба. Слиперы и кожаные тапочки теперь носят не только с повседневной одеждой, но и сочетают с длинными юбками, льняными костюмами и даже нарядными платьями. Именно такая непринужденность сейчас и считается одним из главных модных приемов.

MIRATON. Фото из Vogue

Т-образный ремешок вернулся

Модели с ремешком в форме буквы "Т" переживают новую волну популярности. Если летом были актуальны открытые босоножки, то ближе к осени стоит обратить внимание на закрытые туфли с острым носком. Они выглядят изящно, визуально удлиняют ноги и легко сочетаются с юбками миди, классическими брюками или платьями.

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MANGO. Фото из Vogue

Классические лодочки никуда не исчезли

Есть обувь, которую сложно назвать кратковременным трендом, и лодочки как раз из этой категории. Они снова оказались среди главных фаворитов нового сезона. Наиболее актуальными будут модели с аккуратным заостренным носком и невысокими или конусообразными каблуками.

Calvin Klein. Фото из Vogue

Пока погода позволяет, можно смело выбирать яркие цвета или интересные принты, а осенью достаточно надеть плотные цветные колготки, чтобы образ выглядел актуально.

Ранее мы писали о том, какую новую модель кроссовок представила PUMA в коллаборации с A$AP Rocky. За основу коллекции был взят силуэт Suede 1994 года.

Также Новини.LIVE сообщали, почему сейчас на улицах часто можно увидеть, как модницы носят лоферы с носками. Это самое интересное сочетание 2026 года.