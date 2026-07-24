Какой цвет кроссовок в моде: новый тренд, заменивший белые модели

Девушка в белых кроссовках, различные модели кроссовок. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Белые кроссовки уже давно стали универсальной базой, но в этом сезоне они постепенно уходят на второй план. Им на смену пришла более интересная альтернатива — модели оттенка сливочного масла. Именно этот цвет все чаще можно увидеть в образах модных блогеров и на улицах крупных городов.

О новом тренде расскажет Новини.LIVE со ссылкой на издание Refinery29.

Кроссовки этого цвета подходят практически ко всему

Сначала этот теплый кремово-желтый оттенок появился на показах ведущих модных брендов. Его активно использовали в своих коллекциях Miu Miu, Chloé и Prada, показав, что светлые кроссовки вовсе не обязательно должны быть белыми. После этого новинка быстро стала популярной среди поклонников минимализма и сдержанного стиля.

Сегодня кроссовки цвета сливочного масла можно найти в самых разнообразных моделях. Это и легкие сетчатые варианты для лета, и классические кеды, и удобная обувь на каждый день.

Кроссовки в трендовом цвете. Фото из Instagram

Они стали популярными благодаря своей универсальности. Такой оттенок легко сочетается с большинством вещей в гардеробе и выглядит лучше, чем чисто белый. Он прекрасно подходит к светлым джинсам, бежевым или шоколадным брюкам, кремовым костюмам, розовым платьям и другим пастельным оттенкам.

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Кроме того, такие кроссовки легко вписываются даже в более элегантные образы. Они уместно смотрятся с льняной одеждой, плетеными сумками из рафии и другими летними аксессуарами.

Как отмечают в Refinery29, если хочется освежить гардероб без кардинальных изменений, именно такая пара обуви может стать одной из самых удачных покупок сезона. Она придает образу легкость, но при этом остается практичной для повседневной жизни.

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