Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Главная обувь этого лета: европейки уже носят флип-флопы даже в городе

Главная обувь этого лета: европейки уже носят флип-флопы даже в городе

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 09:07
Любимая обувь европейских девушек этим летом: не кроссовки, а флип-флопы
Стильная летняя обувь. Фото: Instagram, magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Этим летом флип-флопы окончательно перестали ассоциироваться исключительно с отдыхом на море. Их все чаще можно увидеть на улицах европейских городов, а особенно — в Копенгагене, где местные модницы давно сделали эту обувь частью повседневного гардероба.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

Неожиданный тренд на летнюю обувь

Флип-флопы легко сочетаются с базовыми вещами и не перегружают образ. Именно поэтому у многих девушек есть не одна пара, а сразу несколько — в разных оттенках, чтобы подбирать их под любое настроение или наряд.

Яке взуття стало трендом цього літа
Стильные флип-флопы. Фото: instagram/tripplehorn

Такая обувь лучше всего подходит к легкой летней одежде. Ее носят с капри, короткими юбками, мини-платьями, длинными льняными юбками, широкими брюками из натуральных тканей или простыми макси-платьями. Такие сочетания сейчас чаще всего можно увидеть в уличной моде европейских столиц.

Взуття з принтом залишається в тренді
Флип-флопы с принтом. Фото: instagram/linnealevoskin

Если говорить о цветах, то безусловным фаворитом остаются черные флип-флопы. Они подходят практически ко всему и легко вписываются даже в минималистичный гардероб. Также в этом сезоне популярны белые, коричневые и насыщенно-красные модели. А вот варианты с яркими принтами почти исчезли из модных подборок — предпочтение отдается простому однотонному дизайну.

Читайте также:
Трендові чорні фліп-флопи
Sleepers. Фото из Elle

Отдельно стоит обратить внимание на еще одну тенденцию. Снова вернулись полупрозрачные пластиковые флип-флопы, которые многие помнят еще с начала 2000-х. Они имеют легкий "желейный" эффект и добавляют даже самому простому образу немного игривости.

Что касается брендов, то классикой, как и раньше, остаются Havaianas. Но в странах Скандинавии этим летом все чаще выбирают обувь норвежского бренда Sleepers, которую изготавливают из натурального биоразлагаемого каучука. Если же хочется именно модели из прозрачного пластика, то такие легко найти в новых коллекциях Zara, Melissa и Ganni.

Ранее мы писали о том, какая обувь без каблуков стала настоящей сенсацией этого лета. Она вызывает противоречивые отзывы, но все равно прекрасно вписывается в базовые образы.

Также Новини.LIVE сообщали, какой цвет кроссовок на пике популярности в этом сезоне. Белый, хоть и кажется неизменной классикой, но постепенно уходит в прошлое.

лето женская обувь трендовая обувь
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации