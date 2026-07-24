Любимая обувь европейских девушек этим летом: не кроссовки, а флип-флопы

Стильная летняя обувь. Фото: Instagram, magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Этим летом флип-флопы окончательно перестали ассоциироваться исключительно с отдыхом на море. Их все чаще можно увидеть на улицах европейских городов, а особенно — в Копенгагене, где местные модницы давно сделали эту обувь частью повседневного гардероба.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

Неожиданный тренд на летнюю обувь

Флип-флопы легко сочетаются с базовыми вещами и не перегружают образ. Именно поэтому у многих девушек есть не одна пара, а сразу несколько — в разных оттенках, чтобы подбирать их под любое настроение или наряд.

Стильные флип-флопы. Фото: instagram/tripplehorn

Такая обувь лучше всего подходит к легкой летней одежде. Ее носят с капри, короткими юбками, мини-платьями, длинными льняными юбками, широкими брюками из натуральных тканей или простыми макси-платьями. Такие сочетания сейчас чаще всего можно увидеть в уличной моде европейских столиц.

Флип-флопы с принтом. Фото: instagram/linnealevoskin

Если говорить о цветах, то безусловным фаворитом остаются черные флип-флопы. Они подходят практически ко всему и легко вписываются даже в минималистичный гардероб. Также в этом сезоне популярны белые, коричневые и насыщенно-красные модели. А вот варианты с яркими принтами почти исчезли из модных подборок — предпочтение отдается простому однотонному дизайну.

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Sleepers. Фото из Elle

Отдельно стоит обратить внимание на еще одну тенденцию. Снова вернулись полупрозрачные пластиковые флип-флопы, которые многие помнят еще с начала 2000-х. Они имеют легкий "желейный" эффект и добавляют даже самому простому образу немного игривости.

Что касается брендов, то классикой, как и раньше, остаются Havaianas. Но в странах Скандинавии этим летом все чаще выбирают обувь норвежского бренда Sleepers, которую изготавливают из натурального биоразлагаемого каучука. Если же хочется именно модели из прозрачного пластика, то такие легко найти в новых коллекциях Zara, Melissa и Ganni.

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