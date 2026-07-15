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Главная Мода Шлепанцы, которые были популярны десятки лет назад, снова в моде

Шлепанцы, которые были популярны десятки лет назад, снова в моде

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 08:37
Комфорт победил тренды: какие шлепанцы стали хитом лета 2026 года
Летняя обувь. Коллаж: Новини.LIVE

Еще несколько лет назад такие шлепанцы редко попадали в модные подборки. Эту обувь покупали в первую очередь из-за удобства, а не из-за актуального дизайна. Теперь ситуация изменилась. Granny Slippers все чаще появляются в образах инфлюенсерок, а стилисты называют их одним из самых заметных летних камбэков.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Комфортная обувь в моде

У этих шлепанцев легко узнаваемый силуэт: невысокая танкетка, анатомическая стелька и широкий ремешок с пряжкой. Именно такие детали сделали модель популярной много лет назад, и именно они остались без изменений. На фоне возвращения обуви на танкетке эта модель вновь оказалась в центре внимания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жанна Дамас носит Granny Slippers уже давно. Основательница Rouje сочетает их с льняными платьями, прямыми джинсами и простыми рубашками. Подобные модели несколько лет назад можно было увидеть и на Лили-Роуз Депп. Несмотря на разный стиль, обе выбирали эту обувь не для яркого акцента, а как спокойную часть повседневного образа.

Отдельно вернулись и деревянные сабо Scholl Pescura. Их легко узнать по подошве из бука и кожаному верху. Многие помнят эту модель еще со времен сериала "Секс в большом городе", где ее носила Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу. Теперь эти сабо снова появились в гардеробах модных блогеров, среди которых и Камиль Шарьер.

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Лили-Роуз Депп. Фото из Vogue

Granny Slippers уже не ассоциируются только с домашней или дачной обувью. Их носят с широкими брюками, миди-юбками, джинсовыми шортами и легкими летними платьями. Именно благодаря своей простой форме они легко сочетаются с разными вещами и не перегружают образ.

Ранее мы писали о том, какую стильную летнюю обувь продемонстрировала в своих последних образах украинская певица Джамала. Звезда выбрала модель, которую показали на подиумах в 2026 году.

Также Новини.LIVE сообщали, какие ошибки в летних образах часто допускают женщины. По этому поводу высказался украинский дизайнер Андре Тан.

женская обувь тренды 2026 обувь на лето
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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