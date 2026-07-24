Улюблене взуття європейок цього літа: не кросівки, а фліп-флопи

Стильні літнє взуття. Фото: Instagram, magnific. Колаж: Новини.LIVE

Цього літа фліп-флопи остаточно перестали асоціюватися лише з відпочинком біля моря. Їх дедалі частіше можна побачити на вулицях європейських міст, а особливо — у Копенгагені, де місцеві модниці давно зробили це взуття частиною повсякденного гардероба.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Elle.

Неочікуваний тренд на літнє взуття

Фліп-флопи легко поєднуються з базовими речами та не перевантажують образ. Саме тому багато дівчат мають не одну пару, а відразу кілька — у різних відтінках, щоб підбирати їх під будь-який настрій чи комплект.

Стильні фліп-флопи. Фото: instagram/tripplehorn

Таке взуття найбільше пасує до легкого літнього одягу. Його носять із капрі, короткими спідницями, мінісукнями, довгими лляними спідницями, широкими штанами з натуральних тканин або простими максісукнями. Такі поєднання зараз найчастіше можна побачити у вуличній моді європейських столиць.

Фліп-флопи з принтом. Фото: instagram/linnealevoskin

Якщо говорити про кольори, то безумовним фаворитом залишаються чорні фліп-флопи. Вони підходять практично до всього й легко вписуються навіть у мінімалістичний гардероб. Також цього сезону популярні білі, коричневі та насичено-червоні моделі. А ось варіанти з яскравими принтами майже зникли з модних добірок — перевагу віддають простому однотонному дизайну.

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Sleepers. Фото з Elle

Окремо варто звернути увагу на ще одну тенденцію. Знову повернулися напівпрозорі пластикові фліп-флопи, які багато хто пам'ятає ще з початку 2000-х. Вони мають легкий "желейний" ефект і додають навіть найпростішому образу трохи грайливості.

Щодо брендів, то класикою, як і раніше, залишаються Havaianas. Але в країнах Скандинавії цього літа дедалі частіше обирають взуття норвезького бренду Sleepers, яке виготовляють із натурального біорозкладного каучуку. Якщо ж хочеться саме моделі з прозорого пластику, то такі легко знайти у нових колекціях Zara, Melissa та Ganni.

Раніше ми писали про те, яке взуття без підборів стало справжньою сенсацією цього літа. Воно суперечливе, але все одно чудово вписується в базові образи.

Також Новини.LIVE повідомляли, якого кольору кросівки на піку популярності цього сезону. Білий хоч і здається незмінною класикою, але потрохи відходить у минуле.